Montella e quella clausola sulla Roma svelata dal presidente della Federcalcio turca
"Dovete sapere che Montella poneva sempre una condizione alla squadra che lo chiamava per allenare: la presenza di una clausola che lo potesse liberare in caso di una chiamata da parte della Roma". Così Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della Federcalcio turca, nel corso di una intervista a Fanatik, ha svelato un retroscena su Vincenzo Montella, che si appresta a vivere l'avventura del Mondiale 2026 da ct della Turchia dopo aver firmato l'impresa di regalare una qualificazione che mancava da 24 anni.
Haciosmanoglu: "Montella avrebbe rinunciato al sogno Roma per la Turchia"
Haciosmanoglu ha poi aggiunto: "Ovviamente, però, questa cosa non poteva valere per la Nazionale. A ridosso delle partite con l'Ungheria di Nations League (marzo 2025), ricevette un'offerta proprio della Roma. Mi disse che se lo avessi esonerato in caso di una sconfitta nei playoff, l'avrebbe valutata".
"Io gli risposi che avremmo continuato con lui a prescindere. Questo per far capire che per la Turchia avrebbe rinunciato persino alla panchina della Roma, il suo sogno al momento dell'arrivo".