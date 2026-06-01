Ancelotti si emoziona per il messaggio dei nipoti: "Nonno, vai a vincere la Coppa del Mondo!"

Nonostante l'assenza degli Azzurri, al Mondiale - che inizierà tra dieci giorni - ci sarà un italiano che punterà alla vittoria finale. Ovviamente è Carlo Ancelotti . Il commissario tecnico del Brasile , prima della spedizione in centro America, si è emozionato pubblicamente dopo essergli stato mostrato il messaggio di incoraggiamento da parte dei nipoti: " Nonno, vai a vincere la Coppa del Mondo! ".

Il messaggio dei nipoti fa emozionare Ancelotti: "La famiglia aiuta"

Nel corso di un'intervista a Ge.Globo, a Carlo Ancelotti è stato mostrato a sorpresa un video, nel quale i suoi nipoti si sono uniti in un messaggio di incoraggiamento: "Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo". Tra i bambini, c'è chi è stato più specifico: "Spero che battiamo la Francia e la Spagna". Quindi: "Nonno, ti amo molto. Voglio vincere il Mondiale!". Davanti alla vista dei nipoti, il ct del Brasile si è emozionato, visibilmente commosso, dichiarando all'intervistatore: "Molto bello. La famiglia aiuta me e i giocatori, soprattutto in un momento molto importante come la Coppa del Mondo".

Il girone del Brasile al Mondiale

Il Brasile al Mondiale è stato inserito nel girone C, dove affronterà il Marocco (14 giugno), Haiti (20 giugno), quindi la Scozia di McTominay il 25 giugno. Per prepararsi all'evento, la nazionale verdeoro ha battuto in amichevole Panama con il risultato di 6-2. I gol hanno portato la firma di Vinicius, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetà, Igor Thiago e Danilo.