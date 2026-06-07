Amichevoli pre-Mondiali: Modric e Pasalic lanciano la Croazia, Odegaard salva la Norvegia
Mentre la giovane Italia di Baldini batteva la Grecia a Creta, andavano in scena le ultime amichevoli in vista del Mondiale 2026, che non ci vedrà partecipare dopo l'ennesimo fallimento del calcio tricolore. Nella notte italiana erano arrivati i successi del Brasile, che però ha incassato il forfait del romanista Wesley, dell'Argentina, della Turchia e di Curaçao, mentre in serata a scendere in campo sono state Croazia, Norvegia e Marocco.
Modric e Pasalic firmano la vittoria croata
Test probante per la Croazia di Dalic, che si impone per 2-1 nel derby slavo con la Slovenia, ultimo test prima della partenza per gli Stati Uniti. Protagonisti, nel bene e nel male, i giocatori del nostro campionato. Innanzi tutto Modric, che ancora in campo con la mascherina protettiva dopo l'infortunio riportato con la maglia del Milan, porta in vantaggio i suoi sull'assist dell'ex interista Perisic. Poi è il centrocampista del Como Baturina a regalare il pari agli sloveni con un importuno retropassaggio che manda in porta Sporar, ma nel finale è l'atalantino Pasalic a griffare la vittoria con una splendida volée.
Odegaard risponde a Brahim Diaz
Gustoso possibile antipasto del mondiale americano-canadese-messicano, Marocco-Norvegia conferma l'ottimo livello dei nordafricani, che mettono alla frusta gli scandinavi, apparsi incontenibili negli scontri diretti con l'Italia. Un po' di Serie A anche nel tabellino di questa sfida, con il vantaggio marocchino firmato da Brahim Diaz ed il pari norvegese segnato da Odegaard.