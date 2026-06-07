Amichevoli pre-Mondiali: Modric e Pasalic lanciano la Croazia, Odegaard salva la Norvegia

Mentre la giovane Italia di Baldini batteva la Grecia a Creta, andavano in scena le ultime amichevoli in vista del Mondiale 2026, che non ci vedrà partecipare dopo l'ennesimo fallimento del calcio tricolore. Nella notte italiana erano arrivati i successi del Brasile, che però ha incassato il forfait del romanista Wesley, dell'Argentina, della Turchia e di Curaçao, mentre in serata a scendere in campo sono state Croazia, Norvegia e Marocco.