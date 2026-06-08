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Olanda, Koeman prima dei Mondiali rivela: "Mia moglie ha un cancro, abbiamo un sogno insieme"

Il commissario tecnico alla vigilia dell'amichevole contro l'Uzbekistan: " Ogni mercoledì pomeriggio si sottopone a una terapia"
3 min
TagsKoemanMondialiOlanda

"Lei non è con me, è a casa. Ogni mercoledì pomeriggio mia moglie si sottopone a una terapia e poi soffre di effetti collaterali per uno o due giorni". Così il commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, nella conferenza stampa della vigilia dell'amichevole contro l'Uzbekistan, che si disputerà alle 20:45 di oggi, 8 giugno, ha parlato della moglie, malata di cancro, impossibilitata quindi a raggiungere la nazionale negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. "A volte la vita è difficile per lei, per me, per noi insieme. Speriamo che i trattamenti diano risultati positivi. Ma è dura".

Koeman sulla malattia della moglie: "Magari in caso di finale potrebbe raggiungermi"

 "Se ne parla e si affronta la cosa insieme. Purtroppo a distanza ora. Questa è la scelta che abbiamo fatto. In questo senso, il calcio offre anche una distrazione: è una valvola di sfogo". C'è però un sogno che Koeman condivide con la moglie, Batrina: "Quando e se raggiungeremo la finale della Coppa del Mondo potrebbe saltare un trattamento, se sarà consentito, e venire qui. Sarebbe un'emozione per entrambi".

Le partite dell'Olanda ai Mondiali

L'Olanda, che ha tra i convocati l'interista Dumfries, l'atalantino De Roon, lo juventino Koopmeiners e il romanista Malen, è inserita nel girone F dei Mondiali. L'esordio avverrà il 14 giugno contro il Giappone. Quindi, il 20 giugno la sfida alla Svezia e, infine, il 26 giugno la nazionale di Koeman affronterà la Tunisia. 

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