Malen convocato dall'Olanda per i Mondiali: nella lista altri tre "italiani"

L'inizio dei Mondiali è alle porte. Anche l'Olanda ha annunciato i ventisei giocatori convocati per la Coppa del Mondo che inizierà l'11 giugno. Tra i giocatori scelti da Ronald Koeman, spicca Malen, fresco di riscatto da parte della Roma , dopo i quattordici gol segnati in diciotto partite (oltre a due assist) dal momento del suo arrivo in Serie A.

Malen ma non solo: altri tre "italiani" convocati

Non solo Malen, sono altri tre i giocatori convocati dall'Olanda per i Mondiali che attualmente militano nel nostro campionato, come Dumfries, fresco di Scudetto e Coppa Italia conquistati con l'Inter, ma anche l'atalantino De Roon e lo juventino Koopmeiners. A questi, da aggiungere Reijnders, trasferitosi dal Milan al Manchester City la scorsa estate, l'ex romanista Kluivert e infine Lang, che ha giocato i primi sei mesi della stagione appena conclusa con il Napoli. La lista dei ventisei giocatori convocati:

PORTIERI: Flekken, Roefs, Verbruggen

DIFENSORI: Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke.

CENTROCAMPISTI: De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer.

ATTACCANTI: Brobbey, Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville, Weghorst.

Il girone dell'Olanda ai Mondiali

L'Olanda è inserita nel girone F. L'esordio avverrà il 14 giugno contro il Giappone. Quindi, il 20 ci sarà la sfida contro la Svezia. Il girone si chiuderà invece il 26 giugno in occasione della partita contro la Tunisia.