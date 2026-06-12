Dove vedere Canada-Bosnia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Canada-Bosnia . Nella splendida cornice del Toronto Stadium, va in scena la terza partita di questa edizione dei Mondiali : dopo il Messico, in campo oggi la nazionale che rappresenta il secondo dei tre Paesi ospitanti, chiamata ad affrontare la squadra che ha sancito la mancata qualificazione alla fase finale dell'Italia. Riflettori puntati su Edin Dzeko , al suo ultimo Mondiale, senza dimenticare altre conoscenze del calcio nostrano come Muharemovic , Kolasinac e Jonathan David.

Canada-Bosnia, l'orario

Canada-Bosnia andrà in scena oggi, venerdì 12 giugno, alle ore 21 italiane al "Toronto Stadium" di Toronto (Canada).

Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv

Canada-Bosnia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Canada-Bosnia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, accesso completamente "free" sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.