Dove vedere Qatar-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv

Qatar-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.