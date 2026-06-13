Dove vedere Qatar-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo il pareggio tra Canada e Bosnia, oggi scendo in campo Qatar e Svizzera per il girone B. Per i qatarioti è il secondo Mondiale di fila dopo aver giocato quello del 2022 come Paese ospitante. Gli elvetici, invece, sono ormai una certezza della competizione.
Qatar-Svizzera, l'orario
Qatar-Svizzera andrà in scena oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara (Stati Uniti).
Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv
Qatar-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Qatar-Svizzera, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Qatar-Svizzera
QATAR (4-3-3): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Hamed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson Junior, Abdurisag, Afif. Ct: Lopetegui
A disposizione: 22 Barsham, 3 Mendes, 12 Boudiaf, 23 Madibo, 6 Hatem, 7 Alaaeldin, 9 Muntari, 10 Alhaydos, 25 Alhussein, 19 Ali, 17 Alganehi, 18 Albrake, 21 Zakaria, 24 Jamshid, 26 Mannai
Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Yakin
A disposizione: 2 Muheim, 6 Zakaria, 12 Mvogo, 14 Jashari, 15 Sow, 16 Fassnacht, 18 Coemert, 29 Okafor, 20 Aebischer, 21 Keller, 23 Amdouni, 24 Amenda, 25 Jaquez, 26 Itten, 9 Manzambi
Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -
Dopo il pareggio tra Canada e Bosnia, oggi scendo in campo Qatar e Svizzera per il girone B. Per i qatarioti è il secondo Mondiale di fila dopo aver giocato quello del 2022 come Paese ospitante. Gli elvetici, invece, sono ormai una certezza della competizione.
Qatar-Svizzera, l'orario
Qatar-Svizzera andrà in scena oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara (Stati Uniti).