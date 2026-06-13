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Dove vedere Qatar-Svizzera, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul match del girone B: le probabili formazioni dei due commissari tecnici
TagsMondiali 2026QatarSvizzera

Dopo il pareggio tra Canada e Bosnia, oggi scendo in campo Qatar e Svizzera per il girone B. Per i qatarioti è il secondo Mondiale di fila dopo aver giocato quello del 2022 come Paese ospitante. Gli elvetici, invece, sono ormai una certezza della competizione.

Qatar-Svizzera, l'orario

Qatar-Svizzera andrà in scena oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara (Stati Uniti).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Dove vedere Canada-Bosnia in diretta tv

Qatar-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Qatar-Svizzera, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili formazioni di Qatar-Svizzera

QATAR (4-3-3): Abunada, Al Oui, Miguel, Khoukhi, Hamed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson Junior, Abdurisag, Afif. Ct: Lopetegui

A disposizione: 22 Barsham, 3 Mendes, 12 Boudiaf, 23 Madibo, 6 Hatem, 7 Alaaeldin, 9 Muntari, 10 Alhaydos, 25 Alhussein, 19 Ali, 17 Alganehi, 18 Albrake, 21 Zakaria, 24 Jamshid, 26 Mannai

Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -

 

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Yakin

A disposizione: 2 Muheim, 6 Zakaria, 12 Mvogo, 14 Jashari, 15 Sow, 16 Fassnacht, 18 Coemert, 29 Okafor, 20 Aebischer, 21 Keller, 23 Amdouni, 24 Amenda, 25 Jaquez, 26 Itten, 9 Manzambi

Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Dopo il pareggio tra Canada e Bosnia, oggi scendo in campo Qatar e Svizzera per il girone B. Per i qatarioti è il secondo Mondiale di fila dopo aver giocato quello del 2022 come Paese ospitante. Gli elvetici, invece, sono ormai una certezza della competizione.

Qatar-Svizzera, l'orario

Qatar-Svizzera andrà in scena oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara (Stati Uniti).

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