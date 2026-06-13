Dove vedere Brasile-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Il Brasile fa il proprio esordio al Mondiale. Al MetLife Stadium, che sarà il teatro della finale della competizione, la nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti apre il girone C (dove sono comprese anche Haiti e Scozia ), per sfidare il Marocco, campione (a tavolino) della Coppa d'Africa.

Brasile-Marocco, l'orario

Brasile-Marocco andrà in scena nella notte tra sabato 13 e domenica 14, a mezzanotte, al MetLife Stadium, nel New Jersey.

Dove vedere Brasile-Marocco in diretta tv

Brasile-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente, e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Brasile-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Play e DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, accesso completamente "free" sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.