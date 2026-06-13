Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Brasile-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

I verdeoro fanno il proprio esordio nella competizione: le probabili formazioni di Ancelotti e Ouahbi

Il Brasile fa il proprio esordio al Mondiale. Al MetLife Stadium, che sarà il teatro della finale della competizione, la nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti apre il girone C (dove sono comprese anche Haiti Scozia), per sfidare il Marocco, campione (a tavolino) della Coppa d'Africa. 

Brasile-Marocco, l'orario

Brasile-Marocco andrà in scena nella notte tra sabato 13 e domenica 14, a mezzanotte, al MetLife Stadium, nel New Jersey.

Dove vedere Brasile-Marocco in diretta tv

Brasile-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente, e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

 

 

Brasile-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Play e DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, accesso completamente "free" sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Ancelotti e Ouahbi

BRASILE  (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Pasquetà, Vinicius Jr; Cunha.Ct: Carlo Ancelotti.
A disposizione: 23 Ederson, 12 Weverton, 14 Bremer, 24 Roger Ibañez, 15 Leo Pereira, 16 Douglas Santos, 17 Fabinho, 2 Ederson, 18 Danilo, 10 Neymar, 22 Martinelli, 26 Rayan, 21 Luiz Henrique, 25 Igor Thiago, 19 Endrick.
Indisponibili: -. Squalificati: -.  Diffidati: -.   

MAROCCO (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, Rahimi; Saibari. Ct: Ouahbi 
A disposizione: 22 Tagnaouti, 12 El Kajoui, 26 Salah-Eddine, 15 El Mourabet,19 Belammari, 5 Saadaane, 25 Halhal,   13 El Ouahdi, 4 Amrabat, 23 El Khannouss,17 Amine Sbai, 7 Talbi, 20 El Kaabi, 16 Yassine, 21 Amaimouni.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Il Brasile fa il proprio esordio al Mondiale. Al MetLife Stadium, che sarà il teatro della finale della competizione, la nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti apre il girone C (dove sono comprese anche Haiti Scozia), per sfidare il Marocco, campione (a tavolino) della Coppa d'Africa. 

Brasile-Marocco, l'orario

Brasile-Marocco andrà in scena nella notte tra sabato 13 e domenica 14, a mezzanotte, al MetLife Stadium, nel New Jersey.

Dove vedere Brasile-Marocco in diretta tv

Brasile-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente, e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

 

 

Brasile-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Play e DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, accesso completamente "free" sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

La spinta dell'Italia per AncelottiBrasile-Marocco, le probabili formazioni
1
Dove vedere Brasile-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Ancelotti e Ouahbi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS