Dove vedere Haiti-Scozia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

La Scozia di McTominay e Ferguson è pronta a debuttare nel gruppo C dei Mondiali 2026 : scatta il conto alla rovescia per la sfida con Haiti . Una gara da vincere a ogni costo, data l'agguerrita concorrenza nel girone del Brasile di Carlo Ancelotti e del Marocco . In palio tre punti pesantissimi per dare sostanza alle proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale.

Haiti-Scozia, l'orario

Haiti-Scozia è in programma domenica 14 giugno, alle 3 ore italiane, al Boston Stadium di Boston, negli Stati Uniti. Per Haiti si tratta della seconda partecipazione a un Mondiale. Decima volta per la Scozia.

Dove vedere Haiti-Scozia in diretta tv

Haiti-Scozia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Haiti-Scozia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Haiti-Scozia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.