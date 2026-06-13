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Dove vedere Haiti-Scozia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Boston Stadium, valida per la prima giornata del gruppo C: le probabili scelte di Migné e Clarke
TagsHaitiScoziaMondiali 2026

La Scozia di McTominay e Ferguson è pronta a debuttare nel gruppo C dei Mondiali 2026: scatta il conto alla rovescia per la sfida con Haiti. Una gara da vincere a ogni costo, data l'agguerrita concorrenza nel girone del Brasile di Carlo Ancelotti e del Marocco. In palio tre punti pesantissimi per dare sostanza alle proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale.

Haiti-Scozia, l'orario

Haiti-Scozia è in programma domenica 14 giugno, alle 3 ore italiane, al Boston Stadium di Boston, negli Stati Uniti. Per Haiti si tratta della seconda partecipazione a un Mondiale. Decima volta per la Scozia.

Dove vedere Haiti-Scozia in diretta tv

Haiti-Scozia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Haiti-Scozia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Haiti-Scozia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Migné e Clarke

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Duveme, Delcroix, Expérience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. A disposizione: Pierre, Duverger, Thermoncy, Adé, Lacroix, Metusala, Paugain, Sainté, Simon, Pierre, Etienne, Nazon, Providence, Joseph, Fortuné. Ct: Migné.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. A disposizione: Kelly, Gordon, Ralston, McKenna, Patterson, Tierney, Hendry, Hyam, Fletcher, Curtis, McLean, Hirst, Christie, Stewart, Dykes. Ct: Clarke.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

La Scozia di McTominay e Ferguson è pronta a debuttare nel gruppo C dei Mondiali 2026: scatta il conto alla rovescia per la sfida con Haiti. Una gara da vincere a ogni costo, data l'agguerrita concorrenza nel girone del Brasile di Carlo Ancelotti e del Marocco. In palio tre punti pesantissimi per dare sostanza alle proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale.

Haiti-Scozia, l'orario

Haiti-Scozia è in programma domenica 14 giugno, alle 3 ore italiane, al Boston Stadium di Boston, negli Stati Uniti. Per Haiti si tratta della seconda partecipazione a un Mondiale. Decima volta per la Scozia.

Dove vedere Haiti-Scozia in diretta tv

Haiti-Scozia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Haiti-Scozia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Haiti-Scozia, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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