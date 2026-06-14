McTominay senza mal di pancia: Haiti gioca bene ma vince la Scozia

Mal di pancia passato, primi tre punti portati a casa. La Scozia di McTominay debutta al Mondiale e vince 1-0 contro Haiti che, pure, gioca bene e fa un figurone. Ma non basta. A Boston è decisivo il gol messo a segno al 28' da McGinn: conclusione di sinistro, almeno una deviazione beffa Placide e vale l'1-0. Il vantaggio concretizza la superiorità scozzese nella prima frazione, caratterizzata anche dal palo clamoroso colpito proprio da McTominay al 14'. Haiti rimane in partita, si fa viva al 34' con la doppia occasione: Providence e poi Pierrot non sfondano. La selezione caraibica non riesce ad accelerare nella ripresa: possesso palla ma poche occasioni. La Scozia avrebbe la chance per raddoppiare ancora con McGinn, che da ottima posizione non trova la porta. Haiti spinge ma non arriva dalle parti della porta scozzese, l'unico vero tentativo firmato da Pierrot è impreciso: 1-0, Scozia a 3 punti. Molto preziosi: in virtù del pari tra Marocco e Brasile ora è in testa al girone.