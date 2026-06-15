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Dove vedere Belgio-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida d'esordio della Furie Rosse, valida per la prima giornata del gruppo E: le probabili scelte di Garcia e Hassan
TagsBelgioEgittoMondiali

Anche il Belgio fa il proprio esordio in questo Mondiale. La nazionale, colma di giocatori che militano o hanno militato in Serie A, a partire dal commissario tecnico Rudi Garcia, nella sfida che aprirà il girone G affronterà l'Egitto di Salah. Esordio, nel caldo di Seattle, per Lukaku e De Bruyne, entrambi con grande voglia di rivalsa dopo la stagione complicata vissuta con il Napoli

Belgio-Egitto, l'orario

La partita Belgio-Egitto è in programma lunedì 15 giugno, alle 21:00 ora italiana, a Seattle, al Seattle Stadium negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Gli assistenti Danilo Manis e Rafael Alves. Il quarto uomo Ortega.

Dove vedere Belgio-Egitto in diretta tv

Belgio-Egitto sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Belgio-Egitto, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Garcia e Hassan

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

A disposizione Diego Moreira, Vanaken, Lammens, Theate, Raskin, Witsel, Seys, J.Doku, Fernandez-Pardo, De Winter, Saelemaekers, Penders, Lukaku.  Ct: Garcia.
Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -. 

 

 

 

EGITTO (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Mohnad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Trezeguet; Omar Marmoush. 

A disposizione: M. Hassan, El-Shenawy, Saber, Rabia, Sayed, Dunga, Fathi, Abdelmaguid, Mohamed Alaa, Adel, Alaa, El Mahdy Soliman, Zico, Hafez, Abdelkarim. 
Indisponibili: -. 
Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Anche il Belgio fa il proprio esordio in questo Mondiale. La nazionale, colma di giocatori che militano o hanno militato in Serie A, a partire dal commissario tecnico Rudi Garcia, nella sfida che aprirà il girone G affronterà l'Egitto di Salah. Esordio, nel caldo di Seattle, per Lukaku e De Bruyne, entrambi con grande voglia di rivalsa dopo la stagione complicata vissuta con il Napoli

Belgio-Egitto, l'orario

La partita Belgio-Egitto è in programma lunedì 15 giugno, alle 21:00 ora italiana, a Seattle, al Seattle Stadium negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Gli assistenti Danilo Manis e Rafael Alves. Il quarto uomo Ortega.

Dove vedere Belgio-Egitto in diretta tv

Belgio-Egitto sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Belgio-Egitto, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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