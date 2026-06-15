Dove vedere Belgio-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Anche il Belgio fa il proprio esordio in questo Mondiale . La nazionale, colma di giocatori che militano o hanno militato in Serie A, a partire dal commissario tecnico Rudi Garcia , nella sfida che aprirà il girone G affronterà l'Egitto di Salah . Esordio, nel caldo di Seattle , per Lukaku e De Bruyne, entrambi con grande voglia di rivalsa dopo la stagione complicata vissuta con il Napoli .

Belgio-Egitto, l'orario

La partita Belgio-Egitto è in programma lunedì 15 giugno, alle 21:00 ora italiana, a Seattle, al Seattle Stadium negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Abatti. Gli assistenti Danilo Manis e Rafael Alves. Il quarto uomo Ortega.

Dove vedere Belgio-Egitto in diretta tv

Belgio-Egitto sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Belgio-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Belgio-Egitto, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.