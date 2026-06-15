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Mondiali - 15.06.2026
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Belgio-Egitto diretta Mondiali: segui la partita. Coppa del Mondo oggi LIVE

Tanti volti cari alla Serie A nella sfida di Seattle valida per il gruppo G: da Rudi Garcia, De Bruyne e Lukau a Momo Salah
2 min
TagsBelgioEgittoMondiali 2026
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Il gruppo G si apre con la sfida tra le due grandi favorite che potrebbe già valere il primo posto in vista della fase ad eliminazione diretta: Belgio-Egitto precederà un Iran-Nuova Zelanda meno blasonato, ma al centro dell'attenzione mediatica per l'attualità bellica e tutto quello che si porta dietro. Sarà una sfida fra tanti volti noti della nostra Serie A: da un lato il ct Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Napoli, De Bruyne e Lukaku, dall'altra Momo Salah, anche lui ex giallorosso e fresco di addio al Liverpool. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

19:45

Il Belgio eterno incompiuto

I Diavoli Rossi, considerati da sempre una nazionale di eterni compiuti, si presentano con una rosa di alta qualità, con diversi campioni affermati e, probabilmente, all’ultimo grande evento della propria carriera. Tra questi spiccano i nomi di De Bruyne e Lukaku, pronti per il quarto Mondiale della loro carriera.

19:45

Belgio-Egitto apre il gruppo G, come seguirla in tv e streaming

Al Seattle Stadium saranno il Belgio di Rudi Garcia e l'Egitto di Hassan ad inaugurare il gruppo G, completato da Iran e Nuova Zelanda. Una sfida che può già valere il primo posto nel girone: l'appuntamento è per le ore 21, ecco come seguirla in tv e streaming

Seattle Stadium - Stati Uniti

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