Belgio-Egitto diretta Mondiali: segui la partita. Coppa del Mondo oggi LIVE

Il gruppo G si apre con la sfida tra le due grandi favorite che potrebbe già valere il primo posto in vista della fase ad eliminazione diretta: Belgio-Egitto precederà un Iran-Nuova Zelanda meno blasonato, ma al centro dell'attenzione mediatica per l'attualità bellica e tutto quello che si porta dietro. Sarà una sfida fra tanti volti noti della nostra Serie A: da un lato il ct Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Napoli, De Bruyne e Lukaku, dall'altra Momo Salah, anche lui ex giallorosso e fresco di addio al Liverpool. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio