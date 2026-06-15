Dove vedere Arabia Saudita-Uruguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al Miami Stadium va in scena il confronto tra Arabia Saudita e Uruguay , al loro esordio in questi Mondiali 2026 . Inserite nel gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, le due nazionali arrivano a questa competizione con ambizioni e aspettative differenti. Per la Celeste, tre pareggi e un ko contro gli Usa nell'avvicinamento alla kermesse organizzata dalla FIFA, mentre la selezione saudita ha collezionato una sconfitta, un successo e un pari a reti bianche dal 31 maggio ad oggi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Arabia Saudita-Uruguay, l'orario della sfida Mondiale

Arabia Saudita-Uruguay è in programma al Miami Stadium nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno a mezzanotte (ora italiana).

Dove vedere Arabia Saudita-Uruguay in diretta tv

Arabia Saudita-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Arabia Saudita-Uruguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Arabia Saudita-Uruguay, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.