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Dove vedere Arabia Saudita-Uruguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del girone H, completato da Spagna e Capo Verde: le info per seguirla e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026Arabia SauditaUruguay

Al Miami Stadium va in scena il confronto tra Arabia Saudita e Uruguay, al loro esordio in questi Mondiali 2026. Inserite nel gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, le due nazionali arrivano a questa competizione con ambizioni e aspettative differenti. Per la Celeste, tre pareggi e un ko contro gli Usa nell'avvicinamento alla kermesse organizzata dalla FIFA, mentre la selezione saudita ha collezionato una sconfitta, un successo e un pari a reti bianche dal 31 maggio ad oggi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Arabia Saudita-Uruguay, l'orario della sfida Mondiale

Arabia Saudita-Uruguay è in programma al Miami Stadium nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno a mezzanotte (ora italiana).

Dove vedere Arabia Saudita-Uruguay in diretta tv

Arabia Saudita-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Arabia Saudita-Uruguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Arabia Saudita-Uruguay, sfida dei Mondiali 2026, anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Donis e Bielsa

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Bu Washl; Kanno, Al-Khaibari; Al-Juwayr, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Al Brikan. A disposizione: Al-Aqidi, Al-Kassar, Tambakti, Thakri, Al-Harbi, Yahya, Kadesh, Al-Shamat, Majrashi, l-Johani, Hejji, Al-Ghannam, Mandash, Al-Shehri, Al-Hamdan. Ct: Donis.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, R. Araujo, Olivera; M. Araujo, Ugarte, Bentancur, Valverde; D. Nunez, Vinas. A disposizione: Mele, Rochet, Bueno, Caceres, Piquerez, Sanabria, Vina, Martinez, De La Cruz, Zalazar, De Arrascaeta, Canobbio, Rodriguez, Pellistri, Aguirre. Ct: Bielsa.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Al Miami Stadium va in scena il confronto tra Arabia Saudita e Uruguay, al loro esordio in questi Mondiali 2026. Inserite nel gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, le due nazionali arrivano a questa competizione con ambizioni e aspettative differenti. Per la Celeste, tre pareggi e un ko contro gli Usa nell'avvicinamento alla kermesse organizzata dalla FIFA, mentre la selezione saudita ha collezionato una sconfitta, un successo e un pari a reti bianche dal 31 maggio ad oggi.

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Arabia Saudita-Uruguay è in programma al Miami Stadium nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno a mezzanotte (ora italiana).

Dove vedere Arabia Saudita-Uruguay in diretta tv

Arabia Saudita-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Arabia Saudita-Uruguay, dove vederla in streaming

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