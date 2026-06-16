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Dove vedere Francia-Senegal, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Fa il suo esordio in questa edizione del torneo la nazionale di Didier Deschamps, chiamata ad affrontare i Leoni della Teranga: tutte le info e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026FranciaSenegal

Riflettori puntati sulla Francia di Didier Deschamps, all'esordio in questa edizione dei Mondiali. Mbappé e compagni si preparano ad affrontare il Senegal, in occasione della prima giornata del gruppo I, completato da Norvegia e Iraq. Grande pressione sulla nazionale transalpina, tra le favorite per la vittoria finale, nonostante le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dal commissario tecnico.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Francia-Senegal, l'orario

Francia-Senegal andrà in scena oggi, martedì 16 giugno, alle ore 21 (italiane) al "MetLife Stadium" di East Rutherford nel New Jersey, a due passi da New York City.

Dove vedere Francia-Senegal in diretta tv

Francia-Senegal sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Francia-Senegal, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Francia e Senegal attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Deschamps e Thiaw

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Digne, Konaté, L. Hernandez, M. Koné, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery, Barcola, Mateta, Cherki, Akliouche. Ct: Deschamps.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Sarr, P. Gueye, Camara; Sarr, Jackson, Mané. A disposizione: Y. Diouf, Diaw, M. Sarr, Seck, Jakobs, Ismala, Cherif, Ndiaye, A. Mendy, G. Gueye, Ciss, A. Mendy, Diarra, Diao, Dieng, Mbaye. Ct: Thiaw.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: - 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Riflettori puntati sulla Francia di Didier Deschamps, all'esordio in questa edizione dei Mondiali. Mbappé e compagni si preparano ad affrontare il Senegal, in occasione della prima giornata del gruppo I, completato da Norvegia e Iraq. Grande pressione sulla nazionale transalpina, tra le favorite per la vittoria finale, nonostante le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dal commissario tecnico.

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Francia-Senegal, l'orario

Francia-Senegal andrà in scena oggi, martedì 16 giugno, alle ore 21 (italiane) al "MetLife Stadium" di East Rutherford nel New Jersey, a due passi da New York City.

Dove vedere Francia-Senegal in diretta tv

Francia-Senegal sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Francia-Senegal, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Francia e Senegal attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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