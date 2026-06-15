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lunedì 15 giugno 2026
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Deschamps mette le mani avanti: "La favorita ai Mondiali? Per me non ci sono dubbi e non è la Francia..."

La frase del ct della nazionale transalpina ha acceso la vigilia della sfida con il Senegal: l'obiettivo è mettere pressione alla Spagna di De La Fuente
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Didier Deschamps protegge i suoi in vista dell'esordio Mondiale e avverte i campioni d'Europa in carica: "Se c’è una squadra favorita, è sicuramente la Spagna", parola del commissario tecnico della nazionale transalpina. L'obiettivo? Alleggerire la pressione alla vigilia della prima con il Senegal e trasferire parte della stessa alle Furie Rosse, fermate clamorosamente da Capo Verde.

Francia, Deschamps avverte: "Spagna favorita indiscussa, non ho dubbi"

Perché la Spagna è la favorita di questo Mondiale? A spiegarlo è stato lo stesso Didier Deschamps, che ha a disposizione un potenziale offensivo importantissimo, considerando la presenza dei vari Mbappé, Dembelé e Doué, senza dimenticare Cherki e Barcola: "Anche se la Francia ha legittimamente l’ambizione di vincere questo titolo, sarà una lunga strada. La Francia ha un potenziale di altissimo livello, non la considererò più forte delle altre, ma la favorita indiscussa è la Spagna, su questo non ho dubbi", ha detto l'ex Juventus in conferenza stampa, a poco più di 24 ore dal match con il Senegal, in programma domani alle 21 (ora italiana). 

 

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