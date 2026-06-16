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Dove vedere Argentina-Algeria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Riflettori puntati sull'esordio di Lionel Messi e sulla prima dei campioni in carica: tutte le info per seguire la sfida e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026argentinaAlgeria

È il sesto Mondiale di Lionel Messi. "The Last Dance" per il numero 10 dell'Albiceleste, che ha segnato più di una generazione insieme a Cristiano Ronaldo. Nella notte italiana il debutto della Pulce, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium", contro l'Algeria del ct Petkovic, pronta a mettere i bastoni fra le ruote alla nazionale campione in carica, in un gruppo J completato da Austria e Giordania.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Argentina-Algeria, l'orario

Argentina-Algeria andrà in scena nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno alle ore 3 italiane al "Kansas City Stadium".

Dove vedere Argentina-Algeria in diretta tv

Argentina-Algeria sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Argentina-Algeria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'esordio di Leo Messi ai Mondiali 2026 anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Scaloni e Petkovic

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; N. Molina, Romero, Otamendi, F. Medina; De Paul, E. Fernandez, McAllister; Messi, J. Alvarez, T. Almada. A disposizione: Rulli, Musso, Li. Martinez, Senesi, Tagliafico, Montiel, Paredes, Barco, Palacios, Nico Paz, Lo Celso, Gonzalez, Simeone, La. Martinez, Lopez. Ct: Scaloni.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

ALGERIA (4-3-3): L. Zidane; Belghali, Hadjam, Mandi, Ait-Nouri; Bentaleb, Aouar, Chaibi; Mahrez, Gouiri, Amoura. A disposizione: Benbout, Mastil, Bensebaini, Chergui, Belaid, Tougai, Abada, Zerrouki, Titraoui, Boudaoui, Boulbina, Hadj Moussa, Ghedjemis, Benbouali, Maza. Ct: Petkovic.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

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È il sesto Mondiale di Lionel Messi. "The Last Dance" per il numero 10 dell'Albiceleste, che ha segnato più di una generazione insieme a Cristiano Ronaldo. Nella notte italiana il debutto della Pulce, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium", contro l'Algeria del ct Petkovic, pronta a mettere i bastoni fra le ruote alla nazionale campione in carica, in un gruppo J completato da Austria e Giordania.

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Argentina-Algeria, l'orario

Argentina-Algeria andrà in scena nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno alle ore 3 italiane al "Kansas City Stadium".

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