Brivido Cristiano Ronaldo, allarme uragano in Texas prima di Portogallo-Congo
Tra le ultime big di questo Mondiale a scendere in campo per la prima partita del torneo c'è il Portogallo. I lusitani, inseriti nel girone K, affronteranno la Repubblica Democratica del Congo nel loro esordio in questo Mondiale. Grandi aspettative per la squadra di Martinez che si presenta ai nastri di partenza tra le grandi favorite per la vittoria finale, visto lo stato di forma dei "parigini" Joao Neves, Vitinha e Nuno Mendes e del redivivo Cristiano Ronaldo, verosimilmente al suo ultimo Mondiale. Un esordio che però potrebbe essere soggetto a problemi meteorologici.
Portogallo-Congo a Houston, si alza il rischio alluvioni
I servizi meteorologici degli Stati Uniti hanno emesso il primo allarme per la stagione degli uragani, che potrebbe iniziare proprio mercoledì 17, quando è in programma la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, alle ore 19 italiane, 12 statunitensi. La partita si giocherà a Houston, in Texas, che è tra le aree in cui il rischio di alluvioni è stimato a 3 su una scala di 4. Questa mattina la perturbazione è stata classificata come "potenziale ciclone tropicale" dal National Hurricane Center (NHC). Meteo che in questi giorni ha già "tradito" il Portogallo, che aveva approfittato di qualche ora libera per rilassarsi a Palm Beach, prima che arrivasse una tempesta elettrica.
L'uragano in Texas preoccupa il Portogallo di Ronaldo
I meteorologi statunitense hanno previsto che il sistema di bassa pressione si sposti lungo la costa tra questa notte e mercoledì, prima di toccare terra. "Gli abitanti del Texas meridionale e orientale dovrebbero prepararsi a periodi di forti piogge nei prossimi giorni, che potrebbero causare inondazioni improvvise diffuse e potenzialmente letali, allagamenti urbani e inondazioni fluviali": così hanno scritto i meteorologi dell'NHC nel loro comunicato. L'esordio del Portogallo di Ronaldo a questo Mondiale potrebbe dunque essere a forte rischio.