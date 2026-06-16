Brivido Cristiano Ronaldo, allarme uragano in Texas prima di Portogallo-Congo

Portogallo-Congo a Houston, si alza il rischio alluvioni

I servizi meteorologici degli Stati Uniti hanno emesso il primo allarme per la stagione degli uragani, che potrebbe iniziare proprio mercoledì 17, quando è in programma la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, alle ore 19 italiane, 12 statunitensi. La partita si giocherà a Houston, in Texas, che è tra le aree in cui il rischio di alluvioni è stimato a 3 su una scala di 4. Questa mattina la perturbazione è stata classificata come "potenziale ciclone tropicale" dal National Hurricane Center (NHC). Meteo che in questi giorni ha già "tradito" il Portogallo, che aveva approfittato di qualche ora libera per rilassarsi a Palm Beach, prima che arrivasse una tempesta elettrica.

L'uragano in Texas preoccupa il Portogallo di Ronaldo

I meteorologi statunitense hanno previsto che il sistema di bassa pressione si sposti lungo la costa tra questa notte e mercoledì, prima di toccare terra. "Gli abitanti del Texas meridionale e orientale dovrebbero prepararsi a periodi di forti piogge nei prossimi giorni, che potrebbero causare inondazioni improvvise diffuse e potenzialmente letali, allagamenti urbani e inondazioni fluviali": così hanno scritto i meteorologi dell'NHC nel loro comunicato. L'esordio del Portogallo di Ronaldo a questo Mondiale potrebbe dunque essere a forte rischio.