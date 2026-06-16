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martedì 16 giugno 2026
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Iraq
Iraq
    Norvegia
    Norvegia
      0 - 0
      14' 1° tempo
      Mondiali - 17.06.2026
      Boston Stadium

      Arbitro Pierre Atcho
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Iraq
      0 - 0
      14' 1° tempo
      Norvegia

      Iraq-Norvegia diretta Mondiali di calcio 2026: segui l'esordio di Haaland LIVE

      Comincia il cammino mondiale dei norvegesi, impegnati al Gilette Stadium di Boston contro la nazionale di Arnold. Tutti gli aggiornamenti e le emozioni del match in tempo reale
      Simone Zizzari
      4 min
      TagsNorvegiaIraqMondiali 2026
      Aggiorna

      Sarà una prima assoluta la sfida in programma alla mezzanotte italiana tra l'Iraq e la Norvegia a Boston. Mai le due Nazionali si erano affrontate in precedenza. Per gli scandinavi, inoltre, si tratterà della prima sfida contro una Nazionale della confederazione AFC in una Coppa del Mondo. I pronostici sono tutti dalla parte di Haaland e compagni ma questo Mondiale ci ha insegnato a non dare nulla per scontato (chi ha detto Spagna?). Segui la seconda partita del gruppo I, inaugurato dalla vittoria della Francia contro il Senegal. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

      0:14

      12' Al Hamadi sfiora il gol

      La prima vera palla gol della partita capita sul destro di Al Hamadi che da buona posizione in area norvegese calcia alto sopra la traversa

      0:10

      7' Inizio di partita tutto di marca norvegese

      Come previsto, il possesso palla pende decisamente dalla parte della Norvegia in questo avvio. L'Iraq è tutto schierato nella propria metà campo con marcature ad uomo sui due pericoli principali, ovvero Sorloth e Haaland.

      0:02

      1' Calcio d'inizio affidato all'Iran

      È l'Iran a dare il via alla partita

      23:57

      Heggem l'unico 'italiano' titolare

      Il difensore del Bologna Heggem è l'unico giocatore a rappresentare la Serie A nelle formazioni titolari. In panchina, nella Norvegia, ci sono Morten Thorsby della Cremonese, Kristian Thorstvedt del Sassuolo, Leo Ostigard del Genoa e Marcus Holmgren Pedersen del Torino. Marko Farji dell'Iraq, invece, gioca nel Venezia

      23:54

      Entrano in campo le squadre

      È il momento della cerimonia degli inni, le squadre entrano in campo ed accendono l'entusiasmo del pubblico

      23:38

      Occhi puntati su Sorloth

      Grande attenzione nei confronti di Sorloth, l'attaccante della Norvegia nel mirino della Juventus che stasera partirà titolare contro l'Iraq

      23:12

      Le scelte di Solbakken per l'attacco

      Il modulo della Norvegia potrebbe oscillare tra il 4-3-3 e il 4-4-2: molto dipenderà dalla posizione di Sorloth. Di fianco a lui, stazionerà Erling Haaland, supportato dalla velocità di Antonio Nusa e dal talento creativo di Odergaard.

      23:03

      Le formazioni ufficiali

      Iraq (4-4-2): Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Ismail, Al Ammari, Ali Jassim; Al Hamadi, Hussein. All: Arnold

      Norvegia (4–4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Aursnes, Odegaard, Berge, Nusa; Haaland, Sorloth. All: Solbakken

      Gilette Stadium - Boston

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