Iraq-Norvegia diretta Mondiali di calcio 2026: segui l'esordio di Haaland LIVE

Sarà una prima assoluta la sfida in programma alla mezzanotte italiana tra l'Iraq e la Norvegia a Boston. Mai le due Nazionali si erano affrontate in precedenza. Per gli scandinavi, inoltre, si tratterà della prima sfida contro una Nazionale della confederazione AFC in una Coppa del Mondo. I pronostici sono tutti dalla parte di Haaland e compagni ma questo Mondiale ci ha insegnato a non dare nulla per scontato (chi ha detto Spagna?). Segui la seconda partita del gruppo I, inaugurato dalla vittoria della Francia contro il Senegal. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.