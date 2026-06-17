Dove vedere Portogallo-Congo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

A poche ore dall' esordio di Leo Messi , fa il suo esordio in questo Mondiale anche Cristiano Ronaldo , chiamato a trascinare il Portogallo di Roberto Martinez contro la nazionale della Repubblica Democratica del Congo . In un girone K completato da Colombia e Uzbekistan , i lusitani devono vincere per avvicinarsi subito all'obiettivo qualificazione e lanciare un chiaro segnale ai Cafeteros. CR7 va a caccia di nuovi record nella sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Portogallo-Congo, l'orario

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo andrà in scena oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 19 (italiane) nella splendida cornice dello "Houston Stadium".

Dove vedere Portogallo-Congo in diretta tv

Il confronto tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Portogallo-Congo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'esordio di CR7 ai Mondiali 2026 anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.