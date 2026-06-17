Dove vedere Inghilterra-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Riflettori puntati su Inghilterra-Croazia, prima sfida del girone L in questa edizione dei Mondiali. Dopo aver perso due finali consecutive a livello europeo, la nazionale dei Tre Leoni ha deciso di affidarsi alle idee e al pragmatismo tedesco di Thomas Tuchel, già finito nel mirino della critica della stampa inglese per alcune esclusioni eccellenti. Occhi su Harry Kane e Jude Bellingham. Di fronte, la selezione guidata dall'eterno Luka Modric, all'ultimo ballo con la maglia che rappresenta il suo Paese.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Inghilterra-Croazia, l'orario
Inghilterra-Croazia si disputerà oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 22 (italiane) dinanzi al pubblico del "Dallas Stadium".
Dove vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv
Inghilterra-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inghilterra-Croazia, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Inghilterra e Croazia attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Tuchel e Dalic
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. disposizione: Trafford, D. Henderson, Stones, Rashford, Chalobah, J. Henderson, Burn, Mainoo, Rogers, Watkins, Madueke, Eze, Toney, Spence, Quansah. Ct: Tuchel.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. A disposizione: Pandur, Kotarski, Pongracic, Moro, Vlasic, Baturina, P. Sucic, Fruk, Matanovic, L. Sucic, Caleta-Car, Marco Pasalic, Erlic, Musa. Ct: Dalic.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
Riflettori puntati su Inghilterra-Croazia, prima sfida del girone L in questa edizione dei Mondiali. Dopo aver perso due finali consecutive a livello europeo, la nazionale dei Tre Leoni ha deciso di affidarsi alle idee e al pragmatismo tedesco di Thomas Tuchel, già finito nel mirino della critica della stampa inglese per alcune esclusioni eccellenti. Occhi su Harry Kane e Jude Bellingham. Di fronte, la selezione guidata dall'eterno Luka Modric, all'ultimo ballo con la maglia che rappresenta il suo Paese.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Inghilterra-Croazia, l'orario
Inghilterra-Croazia si disputerà oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 22 (italiane) dinanzi al pubblico del "Dallas Stadium".
Dove vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv
Inghilterra-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inghilterra-Croazia, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Inghilterra e Croazia attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.