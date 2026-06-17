Dove vedere Inghilterra-Croazia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Riflettori puntati su Inghilterra-Croazia , prima sfida del girone L in questa edizione dei Mondiali . Dopo aver perso due finali consecutive a livello europeo, la nazionale dei Tre Leoni ha deciso di affidarsi alle idee e al pragmatismo tedesco di Thomas Tuchel , già finito nel mirino della critica della stampa inglese per alcune esclusioni eccellenti . Occhi su Harry Kane e Jude Bellingham . Di fronte, la selezione guidata dall'eterno Luka Modric , all'ultimo ballo con la maglia che rappresenta il suo Paese.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Inghilterra-Croazia, l'orario

Inghilterra-Croazia si disputerà oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 22 (italiane) dinanzi al pubblico del "Dallas Stadium".

Dove vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv

Inghilterra-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Inghilterra-Croazia, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Inghilterra e Croazia attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.