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Dove vedere Ghana-Panama, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

All'esordio, la nazionale di Fabio Cannavaro sfida i Cafeteros di James Rodriguez: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026UzbekistanColombia

Tutto pronto per l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan ai Mondiali 2026, dove l'ex capitano azzurro farà il suo debutto contro l'ultima Colombia di James Rodriguez. Riflettori puntati sul ct della selezione uzbeka, ma grande curiosità accompagna anche i Cafeteros, alle prese con un inevitabile ricambio generazionale. Traguardo storico per l'Uzbekistan, prima nazionale dell'Asia Centrale capace di qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Uzbekistan-Colombia, l'orario

Uzbekistan e Colombia si sfideranno nel tempio dello stadio Azteca di Città del Messico a partire dalle ore 04:00 (italiane), nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.

Dove vedere Uzbekistan-Colombia in diretta tv

Uzbekistan-Colombia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Uzbekistan-Colombia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Uzbekistan e Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Cannavaro e Lorenzo

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev; Nasrullaev,  Khamrobekov, Shukurov, Sayfiev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. A disposizione: Nematov, Ergashev, Uruzov, Ulmasaliev, Eshumorodov, Alizhonov, Karimov, Ganiev, Mozgovoy, Esanov, Iskanderov, Khamdamov, Sergeev, Amanov. Ct: Cannavaro.

Indisponibili: Masharipov. Squalificati: -. Diffidati: -.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Jhon Arias, J. Rodriguez, L. Diaz; L. Suarez. A disposizione: Ospina, Montero, Ditta, Y. Mina, Machado, S. Arias, Castano, Puerta, Portilla, Carrascal, Quintero, Gómez, Campaz, Hernández, Córdoba. Ct: Lorenzo.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

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Tutto pronto per l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan ai Mondiali 2026, dove l'ex capitano azzurro farà il suo debutto contro l'ultima Colombia di James Rodriguez. Riflettori puntati sul ct della selezione uzbeka, ma grande curiosità accompagna anche i Cafeteros, alle prese con un inevitabile ricambio generazionale. Traguardo storico per l'Uzbekistan, prima nazionale dell'Asia Centrale capace di qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo.

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