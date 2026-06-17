Dove vedere Ghana-Panama, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Uzbekistan-Colombia, l'orario

Uzbekistan e Colombia si sfideranno nel tempio dello stadio Azteca di Città del Messico a partire dalle ore 04:00 (italiane), nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.

Dove vedere Uzbekistan-Colombia in diretta tv

Uzbekistan-Colombia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Uzbekistan-Colombia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Uzbekistan e Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.