Dove vedere Ghana-Panama, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Tutto pronto per l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan ai Mondiali 2026, dove l'ex capitano azzurro farà il suo debutto contro l'ultima Colombia di James Rodriguez. Riflettori puntati sul ct della selezione uzbeka, ma grande curiosità accompagna anche i Cafeteros, alle prese con un inevitabile ricambio generazionale. Traguardo storico per l'Uzbekistan, prima nazionale dell'Asia Centrale capace di qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Uzbekistan-Colombia, l'orario
Uzbekistan e Colombia si sfideranno nel tempio dello stadio Azteca di Città del Messico a partire dalle ore 04:00 (italiane), nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.
Dove vedere Uzbekistan-Colombia in diretta tv
Uzbekistan-Colombia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Uzbekistan-Colombia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Uzbekistan e Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Cannavaro e Lorenzo
UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev; Nasrullaev, Khamrobekov, Shukurov, Sayfiev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. A disposizione: Nematov, Ergashev, Uruzov, Ulmasaliev, Eshumorodov, Alizhonov, Karimov, Ganiev, Mozgovoy, Esanov, Iskanderov, Khamdamov, Sergeev, Amanov. Ct: Cannavaro.
Indisponibili: Masharipov. Squalificati: -. Diffidati: -.
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Jhon Arias, J. Rodriguez, L. Diaz; L. Suarez. A disposizione: Ospina, Montero, Ditta, Y. Mina, Machado, S. Arias, Castano, Puerta, Portilla, Carrascal, Quintero, Gómez, Campaz, Hernández, Córdoba. Ct: Lorenzo.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
Tutto pronto per l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan ai Mondiali 2026, dove l'ex capitano azzurro farà il suo debutto contro l'ultima Colombia di James Rodriguez. Riflettori puntati sul ct della selezione uzbeka, ma grande curiosità accompagna anche i Cafeteros, alle prese con un inevitabile ricambio generazionale. Traguardo storico per l'Uzbekistan, prima nazionale dell'Asia Centrale capace di qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Uzbekistan-Colombia, l'orario
Uzbekistan e Colombia si sfideranno nel tempio dello stadio Azteca di Città del Messico a partire dalle ore 04:00 (italiane), nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.
Dove vedere Uzbekistan-Colombia in diretta tv
Uzbekistan-Colombia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Uzbekistan-Colombia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il confronto tra Uzbekistan e Colombia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.