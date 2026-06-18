Repubblica Ceca-Sudafrica diretta: Mondiali 2026, segui la partita di oggi LIVE

Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Per il gruppo A, si sfidano Repubblica Ceca e Sudafrica . Entrambe a zero punti dopo le sconfitte al debutto rispettivamente contro Corea del Sud e Messico , oggi ad Atlanta si giocano una buona parte della qualificazione al turno successivo. In campo anche l'ex romanista Schick . Vivi la partita in diretta con noi:

Dopo 4' di recupero, finisce il primo tempo. La Repubblica Ceca è meritatamente in vantaggio grazie al gol di Sadílek. Per il Sudafrica, solo un paio di timidi tentativi senza successo.

Schick serve in area Darida, ma il suo tiro viene respinto. Sulla ribattuta arriva Cerv che ci prova dalla distanza, ma Williams è attento e devia in angolo.

Escono Darida e Sojka, entrano Sulc e Zeleny.

18:20

20' - La Repubblica Ceca gestisce senza affanni

La Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. Per il Sudafrica è dura.

18:06

6' - Sblocca Sadilek: Repubblica Ceca-Sudafrica 1-0

Il centrocampista dello Slavia Praga batte Williams con un sinistro perfetto su un ottimo assist di Sojka.