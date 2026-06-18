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giovedì 18 giugno 2026
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R. Ceca
R. Ceca
  • 6'M. Sadílek (ass. : A. Sojka)
Sud Africa
Sud Africa
    1 - 0
    64' 2° tempo
    Mondiali - 18.06.2026
    Atlanta Stadium

    Arbitro Tori Penso
    TabellinoCalendarioClassifiche
    R. Ceca
    1 - 0
    64' 2° tempo
    Sud Africa

    Repubblica Ceca-Sudafrica diretta: Mondiali 2026, segui la partita di oggi LIVE

    Entrambe a zero punti dopo le sconfitte al debutto rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, oggi ad Atlanta si giocano una buona parte della qualificazione al turno successivo
    Daniele Liberati
    6 min
    TagsliveblogRepubblica CecaSudafrica
    Aggiorna

    Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Per il gruppo A, si sfidano Repubblica Ceca e Sudafrica. Entrambe a zero punti dopo le sconfitte al debutto rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, oggi ad Atlanta si giocano una buona parte della qualificazione al turno successivo. In campo anche l'ex romanista Schick. Vivi la partita in diretta con noi:

    19:15

    10' - Doppio cambio per la Repubblica Ceca

    Escono Darida e Sojka, entrano Sulc e Zeleny.

    19:08

    3' - Occasione per la Repubblica Ceca

    Schick serve in area Darida, ma il suo tiro viene respinto. Sulla ribattuta arriva Cerv che ci prova dalla distanza, ma Williams è attento e devia in angolo.

    19:05

    1' - Inizia il secondo tempo

    Calcio d'inizio battuto dalla nazionale sudafricana. Primo cambio: esce Adams, al suo posto Mofokeng.

    18:51

    51' - Finisce il primo tempo: Repubblica Ceca-Sudafrica 1-0

    Dopo 4' di recupero, finisce il primo tempo. La Repubblica Ceca è meritatamente in vantaggio grazie al gol di Sadílek. Per il Sudafrica, solo un paio di timidi tentativi senza successo.

    18:35

    35' - Primi tentativi del Sudafrica

    Dopo una prima mezzora di sofferenza, la nazionale di Broos aumenta il ritmo cercando spazi tra le maglie rosse della Repubblica Ceca.

    18:20

    20' - La Repubblica Ceca gestisce senza affanni

    La Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. Per il Sudafrica è dura.

    18:06

    6' - Sblocca Sadilek: Repubblica Ceca-Sudafrica 1-0

    Il centrocampista dello Slavia Praga batte Williams con un sinistro perfetto su un ottimo assist di Sojka.

    18:00

    1' - Repubblica Ceca-Sudafrica, inizia la partita

    Arriva il calcio d'inizio battuto dalla nazionale ceca.

    17:45

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    17:30

    Repubblica Ceca-Sudafrica: le formazioni ufficiali

    REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Hranac, Krejci, Holes; Coufal, Sadilek, Darida, Sojka, Cerv; Hlozek, Schick. Ct Koubek
    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners. Ct Broos

    17:15

    Chi è l'arbitro di Repubblica Ceca-Sudafrica

    Prima designazione femminile per una partita dei Mondiali 2026. Tori Penso, 39 anni, originaria della Florida, arbitrerà Sudafrica-Repubblica Ceca. Sue assistenti le sue due connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Uomini i due Var: i neozelandesi Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Travis. Tutte le curiosità sulla partita.
    Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

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