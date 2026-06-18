Repubblica Ceca-Sudafrica diretta: Mondiali 2026, segui la partita di oggi LIVE

Si apre la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Per il gruppo A, si sfidano Repubblica Ceca e Sudafrica. Entrambe a zero punti dopo le sconfitte al debutto rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, oggi ad Atlanta si giocano una buona parte della qualificazione al turno successivo. In campo anche l'ex romanista Schick. Vivi la partita in diretta con noi:
19:15
10' - Doppio cambio per la Repubblica Ceca
Escono Darida e Sojka, entrano Sulc e Zeleny.
19:08
3' - Occasione per la Repubblica Ceca
Schick serve in area Darida, ma il suo tiro viene respinto. Sulla ribattuta arriva Cerv che ci prova dalla distanza, ma Williams è attento e devia in angolo.
19:05
1' - Inizia il secondo tempo
Calcio d'inizio battuto dalla nazionale sudafricana. Primo cambio: esce Adams, al suo posto Mofokeng.
18:51
51' - Finisce il primo tempo: Repubblica Ceca-Sudafrica 1-0
Dopo 4' di recupero, finisce il primo tempo. La Repubblica Ceca è meritatamente in vantaggio grazie al gol di Sadílek. Per il Sudafrica, solo un paio di timidi tentativi senza successo.
18:35
35' - Primi tentativi del Sudafrica
Dopo una prima mezzora di sofferenza, la nazionale di Broos aumenta il ritmo cercando spazi tra le maglie rosse della Repubblica Ceca.
18:20
20' - La Repubblica Ceca gestisce senza affanni
La Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. Per il Sudafrica è dura.
18:06
6' - Sblocca Sadilek: Repubblica Ceca-Sudafrica 1-0
Il centrocampista dello Slavia Praga batte Williams con un sinistro perfetto su un ottimo assist di Sojka.
18:00
1' - Repubblica Ceca-Sudafrica, inizia la partita
Arriva il calcio d'inizio battuto dalla nazionale ceca.
17:45
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17:30
Repubblica Ceca-Sudafrica: le formazioni ufficiali
REPUBBLICA CECA (3-5-2):
Kovar; Hranac, Krejci, Holes; Coufal, Sadilek, Darida, Sojka, Cerv; Hlozek, Schick. Ct Koubek
SUDAFRICA (4-2-3-1):
Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners. Ct Broos
17:15
Chi è l'arbitro di Repubblica Ceca-Sudafrica
Prima designazione femminile per una partita dei Mondiali 2026. Tori Penso, 39 anni, originaria della Florida, arbitrerà Sudafrica-Repubblica Ceca. Sue assistenti le sue due connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. Uomini i due Var: i neozelandesi Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Travis. Tutte le curiosità sulla partita
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Mercedes-Benz Stadium, Atlanta