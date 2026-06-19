Dove vedere Usa-Australia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

È il giorno di Usa-Australia . Seconda giornata della fase a gironi anche per il gruppo D , dove la nazionale padrone di casa affronta i Socceroos nella splendida cornice del "Seattle Stadium". Dopo la vittoria all'esordio contro il Paraguay , gli uomini di Pochettino vogliono vincere e archiviare il discorso qualificazione. In palio anche il primo posto nel raggruppamento, complice il successo degli australiani al debutto con la Turchia.

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Usa-Australia, l'orario

Usa-Australia andrà in scena oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 21 (italiane) al "Seattle Stadium".

Dove vedere Usa-Australia in diretta tv

Usa-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Usa-Australia, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Usa e Australia attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.