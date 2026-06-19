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Dove vedere Brasile-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

La Seleçao di Carlo Ancelotti va a caccia della prima vittoria nella competizione: tutte le info per seguire la sfida e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026BrasileHaiti

RIflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti. Archiviato il pari all'esordio con il Marocco, la Seleçao, inserita nel gruppo C, va alla ricerca del primo successo nella competizione contro Haiti, che al debutto ha perso 1-0 contro la Scozia di McTominay. Seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, con Vinicius e compagni costretti a vincere per arrivare allo scontro diretto con la Scozia con meno pressione e maggiore serenità.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Haiti, l'orario

Brasile-Haiti è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 2:30, al Philadelphia Stadium di Filadelfia (Stati Uniti). L'impianto sportivo è stato scelto per ospitere sei partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, inclusa una partita della fase a eliminazione diretta (ottavo di finale) nel Giorno dell'Indipendenza Americana (4 luglio). Un grande evento sportivo sarà così una dei tanti modi per festeggiare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, che avvenne proprio a Filadelfia.

Dove vedere Brasile-Haiti in diretta tv

Brasile-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Brasile-Haiti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Brasile-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Ancelotti e Migné

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Paquetà, Vinicius Jr; Endrick. A disposizione: Ederson M., Weverton, Bremer, Ibañez, Leo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Ederson, Martinelli, Rayan, Luiz Henrique, Igor Thiago. Ct: Ancelotti.

Indisponibili: Neymar.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot. A disposizione: Duverger, Alexandre Pierre, Thermoncy, Metusala, Duverne, Lacroix, Paugain, Sainté, Woodensky Pierre, Simon, Etienne Jr, Casimir, Fortuné, Joseph, Nazon. Ct: Migné.

Indisponibili: -.

Squalificati: -. 

Diffidati: -.

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RIflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti. Archiviato il pari all'esordio con il Marocco, la Seleçao, inserita nel gruppo C, va alla ricerca del primo successo nella competizione contro Haiti, che al debutto ha perso 1-0 contro la Scozia di McTominay. Seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, con Vinicius e compagni costretti a vincere per arrivare allo scontro diretto con la Scozia con meno pressione e maggiore serenità.

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Brasile-Haiti, l'orario

Brasile-Haiti è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 2:30, al Philadelphia Stadium di Filadelfia (Stati Uniti). L'impianto sportivo è stato scelto per ospitere sei partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, inclusa una partita della fase a eliminazione diretta (ottavo di finale) nel Giorno dell'Indipendenza Americana (4 luglio). Un grande evento sportivo sarà così una dei tanti modi per festeggiare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, che avvenne proprio a Filadelfia.

Dove vedere Brasile-Haiti in diretta tv

Brasile-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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