Dove vedere Brasile-Haiti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

RIflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti . Archiviato il pari all'esordio con il Marocco , la Seleçao, inserita nel gruppo C, va alla ricerca del primo successo nella competizione contro Haiti , che al debutto ha perso 1-0 contro la Scozia di McTominay. Seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 , con Vinicius e compagni costretti a vincere per arrivare allo scontro diretto con la Scozia con meno pressione e maggiore serenità.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Haiti, l'orario

Brasile-Haiti è in programma nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 gugno, alle ore 2:30, al Philadelphia Stadium di Filadelfia (Stati Uniti). L'impianto sportivo è stato scelto per ospitere sei partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, inclusa una partita della fase a eliminazione diretta (ottavo di finale) nel Giorno dell'Indipendenza Americana (4 luglio). Un grande evento sportivo sarà così una dei tanti modi per festeggiare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, che avvenne proprio a Filadelfia.

Dove vedere Brasile-Haiti in diretta tv

Brasile-Haiti sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Brasile-Haiti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Brasile-Haiti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.