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Dove vedere Germania-Costa d'Avorio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Grande attesa per i tedeschi dopo i sette gol all'esordio. Bonny titolare: tutte le info per seguire la sfida e le probabili formazioni
TagsMondialiGermaniaCosta d'Avorio

Grande attesa attorno alla Germania dopo le sette reti segnate all'esordio a Curaçao. Per la seconda giornata dei Mondiali 2026 i tedeschi del commissaro tecnico Nagelsmann affronteranno la Costa d'Avorio, che all'esordio ha battuto l'Ecuador con un gol di Diallo. Sfida al vertice nel gruppo E, con le due squadre che puntano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Germania-Costa d'Avorio, l'orario

Germania-Costa d'Avorio è in programma sabato 20 gugno, alle ore 22:00, al Toronto Stadium, in Canada. Il direttore di gara sarà il paraguaiano Benitez. I guardalinee Cardozo e Saldivar. Il quarto uomo sarà Al Turals. Garcia al Var, coadivuato da Pacheco e Soto.

Dove vedere Germania-Costa d'Avorio in diretta tv

Germania-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Germania-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento per quanto riguarda DAZN. Potrete seguire in diretta Germania-Costa d'Avorio anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili scelte di Nagelsmann e Faè

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. 
A disposizione: Baumann, Nübel, Anton, Raum, Rüdiger, Thiaw, Amiri, Goretzka, P. Groß, Ouedraogo, Stiller, Beier, Leweling,  Undav, Woltemade. Ct: Nagelsmann
Indisponibili: -.  
Squalificati: -.  
Diffidati: -.

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Yahia Fofana; Doué, Singo, NDicka, Konan; Diallo, Kessie, Seko Fofana, Diomande; Pepé, Bonny.
A disposizione: O. Diomandé, Koné, Seri, Adingra, Wahi, Operi, Diakite, Kone, Lafont, Guiagon, Agbadou, Koussonou, Agbadou, Guessand, Toure, Oulai. Ct: Faé. 
Indisponibili: -.  
Squalificati: -.  
Diffidati: -.

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Grande attesa attorno alla Germania dopo le sette reti segnate all'esordio a Curaçao. Per la seconda giornata dei Mondiali 2026 i tedeschi del commissaro tecnico Nagelsmann affronteranno la Costa d'Avorio, che all'esordio ha battuto l'Ecuador con un gol di Diallo. Sfida al vertice nel gruppo E, con le due squadre che puntano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

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Germania-Costa d'Avorio, l'orario

Germania-Costa d'Avorio è in programma sabato 20 gugno, alle ore 22:00, al Toronto Stadium, in Canada. Il direttore di gara sarà il paraguaiano Benitez. I guardalinee Cardozo e Saldivar. Il quarto uomo sarà Al Turals. Garcia al Var, coadivuato da Pacheco e Soto.

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Germania-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Germania-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

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