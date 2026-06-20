Dove vedere Germania-Costa d'Avorio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Grande attesa attorno alla Germania dopo le sette reti segnate all'esordio a Curaçao . Per la seconda giornata dei Mondiali 2026 i tedeschi del commissaro tecnico Nagelsmann affronteranno la Costa d'Avorio , che all'esordio ha battuto l'Ecuador con un gol di Diallo . Sfida al vertice nel gruppo E, con le due squadre che puntano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Germania-Costa d'Avorio, l'orario

Germania-Costa d'Avorio è in programma sabato 20 gugno, alle ore 22:00, al Toronto Stadium, in Canada. Il direttore di gara sarà il paraguaiano Benitez. I guardalinee Cardozo e Saldivar. Il quarto uomo sarà Al Turals. Garcia al Var, coadivuato da Pacheco e Soto.

Dove vedere Germania-Costa d'Avorio in diretta tv

Germania-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Germania-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento per quanto riguarda DAZN. Potrete seguire in diretta Germania-Costa d'Avorio anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.