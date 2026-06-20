Mistero Ronaldo, il post enigmatico sui social semina dubbi in Portogallo: "Cosa sta succedendo?"
"Concentrati su ciò che puoi controllare". Con una storia enigmatica, su Instagram; con una foto a un poster che ricorda tutte le tappe della sua infinita carriera e parole precise, Cristiano Ronaldo alimenta il dibattito sulle prestunte tensioni interne nel Portogallo scatenando le ricostruzioni dei tifosi. Tutto ha avuto origine dopo il deludente pereggio al debutto nel Mondiale 2026, contro il Congo (1-1), quando Joao Neves ha dichiarato: "Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri". Apriti cielo.
Portogallo, riscatto d'obbligo contro l'Uzbekistan
Le parole di Joao Neves hanno scatenato la reazione immediata dei fan di CR7, pronti a inondargli di messaggi critici l'account con tanto di inviti all'umiltà e a passare di più il pallone. Ma Joao Neves, nel contempo, stato sostenuto a da Bruno Fernandes che si è schierato al fianco del centrocampista del Psg e contro le critiche che gli sono piovute addosso.
Un picco di visioni contrapposte al quale segue il post di Ronaldo. Un messaggio indiretto al compagno di squadra? Un modo per caricarsi? Di certo il Portogallo ora deve battere l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro per riscattarsi e distenedere gli animi, accesi anche perché sono grandi le aspettative intorno alla selezione allenata da Roberto Martínez.