Mistero Ronaldo, il post enigmatico sui social semina dubbi in Portogallo: "Cosa sta succedendo?"

"Concentrati su ciò che puoi controllare". Con una storia enigmatica, su Instagram; con una foto a un poster che ricorda tutte le tappe della sua infinita carriera e parole precise, Cristiano Ronaldo alimenta il dibattito sulle prestunte tensioni interne nel Portogallo scatenando le ricostruzioni dei tifosi. Tutto ha avuto origine dopo il deludente pereggio al debutto nel Mondiale 2026, contro il Congo (1-1), quando Joao Neves ha dichiarato: "Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri". Apriti cielo.