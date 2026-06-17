Portogallo-Congo diretta Mondiali 2026: segui il debutto di Cristiano Ronaldo. Coppa del mondo oggi LIVE

È il giorno di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo . Dopo le clamorose prestazioni al debutto nel Mondiale di Mbappé, Messi e Haaland , c'è tanta voglia di vedere in azione anche l'asso portoghese, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo e attualmente l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni della competizione. L'avversario è la Repubblica Democratica del Congo , che si è qualificata tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico, ed è alla sua seconda partecipazione, con la prima dal 1974 quando gareggiò come Zaire, dopo un'assenza di 52 anni. Segui il pre e post partita con tutte le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

18:50

Le squadre scendono in campo per l'Inno

Tutto pronto per Portogallo-Congo

18:48

Il percorso del Congo

La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata per i Mondiali 2026 tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico. Includendo gli spareggi, 10 delle 13 gare di qualificazione del Congo per il Mondiale 2026 sono terminate in pareggio (due) o sono state decise con un solo gol di scarto (6 vittorie, 2 sconfitte).

18:43

Bruno Fernandes: "Il sogno è diventare campioni del mondo"

"Il sogno è diventare campioni del mondo", ha dichiarato Bruno Fernandes in un'intervista alla Fifa. "La chiave è concentrarci su ciò che possiamo fare per cambiare il fatto che il Portogallo non abbia mai vinto il Mondiale e diventare la prima squadra a riportare a casa la Coppa del Mondo". Su CR7: "Per noi è un enorme privilegio avere Cristiano come compagno di squadra. Penso che possiamo sempre imparare da lui".

18:36

Martinez certezza vincente

Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha vinto il 70% delle sue partite ai Mondiali (7/10). Tra gli allenatori che hanno con 10 o più gare nella competizione da allenatore, solo Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) e Joachim Löw (71%) vantano una percentuale di successi superiore.

18:25

Le africane ai Mondiali 2026

Nelle qualificazioni CAF ai Mondiali, nessuna delle squadre africane qualificate per l'edizione 2026 ha avuto più giocatori con sei o più partecipazioni a gol rispetto alla Repubblica Democratica del Congo: Cédric Bakambu (quattro reti e due assist) e Yoane Wissa (tre reti e tre assist) - sei ciascuno.

18:16

Esordio con l'incognita

Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime quattro partite d'esordio ai Mondiali, contro il Ghana nel 2022 (3-2). Le ultime tre gare al debutto nella competizione hanno inoltre prodotto 15 gol (sei fatti, nove subiti) peruna media di cinque a incontro