Portogallo-Congo diretta Mondiali 2026: segui il debutto di Cristiano Ronaldo. Coppa del mondo oggi LIVE
È il giorno di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo. Dopo le clamorose prestazioni al debutto nel Mondiale di Mbappé, Messi e Haaland, c'è tanta voglia di vedere in azione anche l'asso portoghese, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo e attualmente l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni della competizione. L'avversario è la Repubblica Democratica del Congo, che si è qualificata tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico, ed è alla sua seconda partecipazione, con la prima dal 1974 quando gareggiò come Zaire, dopo un'assenza di 52 anni. Segui il pre e post partita con tutte le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
18:50
Le squadre scendono in campo per l'Inno
Tutto pronto per Portogallo-Congo
18:48
Il percorso del Congo
La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata per i Mondiali 2026 tramite gli spareggi intercontinentali, battendo la Giamaica per 1-0 dopo i tempi supplementari in Messico. Includendo gli spareggi, 10 delle 13 gare di qualificazione del Congo per il Mondiale 2026 sono terminate in pareggio (due) o sono state decise con un solo gol di scarto (6 vittorie, 2 sconfitte).
18:43
Bruno Fernandes: "Il sogno è diventare campioni del mondo"
"Il sogno è diventare campioni del mondo", ha dichiarato Bruno Fernandes in un'intervista alla Fifa. "La chiave è concentrarci su ciò che possiamo fare per cambiare il fatto che il Portogallo non abbia mai vinto il Mondiale e diventare la prima squadra a riportare a casa la Coppa del Mondo". Su CR7: "Per noi è un enorme privilegio avere Cristiano come compagno di squadra. Penso che possiamo sempre imparare da lui".
18:36
Martinez certezza vincente
Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha vinto il 70% delle sue partite ai Mondiali (7/10). Tra gli allenatori che hanno con 10 o più gare nella competizione da allenatore, solo Telê Santana (80%), Didier Deschamps (74%) e Joachim Löw (71%) vantano una percentuale di successi superiore.
18:25
Le africane ai Mondiali 2026
Nelle qualificazioni CAF ai Mondiali, nessuna delle squadre africane qualificate per l'edizione 2026 ha avuto più giocatori con sei o più partecipazioni a gol rispetto alla Repubblica Democratica del Congo: Cédric Bakambu (quattro reti e due assist) e Yoane Wissa (tre reti e tre assist) - sei ciascuno.
18:16
Esordio con l'incognita
Il Portogallo ha vinto solo una delle ultime quattro partite d'esordio ai Mondiali, contro il Ghana nel 2022 (3-2). Le ultime tre gare al debutto nella competizione hanno inoltre prodotto 15 gol (sei fatti, nove subiti) peruna media di cinque a incontro
18:10
Record CR7
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore nella storia, insieme a Lionel Messi, a partecipare a sei edizioni e a 41 anni è inoltre il secondo giocatore di movimento più anziano del torneo, dopo Roger Milla (42) ed è il giocatore più anziano a essere stato schierato come titolare nella Coppa del Mondo
18:00
Le scelte ufficiali del Congo di Desabre
CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wisse. Ct. Desabre
17:59
Portogallo, le formazioni ufficiali
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Renato Veiga, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Ct. Martinez
17:55
Dove vedere Portogallo-Congo
Il confronto tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1
Houston Stadium, Houston (Texas)