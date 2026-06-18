Conçeicao nella storia del Portogallo con papà Sergio: il record al Mondiale

Il Mondiale del Portogallo inizia con un pareggio amaro per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo . La rete di Wissa risponde a quella di Joao Neves e toglie i tre punti ai lusitani, che escono delusi dal debutto. L'unica nota positiva della partita dei portoghesi è stata Francisco Conceição. Il ct Martinez lo ha fatto partire dalla panchina, ma lo mette in cambio subito dopo l'intervallo al posto di un deludente Bernardo Silva. Il suo impatto si vede subito, è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, senza però trascinare i suoi al gol vittoria.

Conceição accende il Portogallo

L'esterno della Juve è stato il punto di riferimento dell'attacco dei portoghesi nel secondo tempo della prima sfida al Mondiale. Dai suoi piedi sono passati la maggior parte dei palloni offensivi del Portogallo e da due sue giocate sono nate le due grandi occasioni sui piedi di Cristiano Ronaldo. La stampa portoghese lo ha esaltato ed è stato tra i pochissimi a prendere una sufficienza nelle pagelle. Al termine della partita è risultato primo per chance create, e secondo per Expected Assist, Expected Goal+Assist e per tocchi in area avversaria (insieme a Ronado).

Chico e Sergio Conceição scrivono la storia del Portogallo

Una partita importante per Conceição non solo per la prestazione, ma anche per quello che ha rappresentato per la sua famiglia. Infatti Chico e il papà Sergio sono diventati l’unica coppia padre-figlio a giocare entrambi il Mondiale con la maglia del Portogallo. Sergio Conceição partecipò all’edizione del Mondiale nel 2002 in Corea del Sud e Giappone, dove giocò da titolare le tre partite del girone ma il Portogallo uscì ai gironi. Per il momento, per Chico solo 45 minuti in campo, seppure di pregevole fattura, in vista della prossima sfida contro l'Uzbekistan.