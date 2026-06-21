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Dove vedere Spagna-Arabia Saudita, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dopo il pareggio con Capo Verde tornano in campo le furie rosse: le probabili scelte di De La Fuente e Donis
TagsSpagnaArabia SauditaMondiali 2026

Al via la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo il passo falso contro Capo Verde, la Spagna di de La Fuente, campione d'Europa in carica e tra le favorite per la vittoria finale, torna in campo contro l'Arabia Saudita, reduci dal pareggio con l'Uruguay di Bielsa. Grandissimo equilibrio, a ora, nel girone. Occhi puntati su Lamine Yamal, che ha smaltito completamente l'infortunio.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Spagna-Arabia Saudita, l'orario

Spagna-Arabia Saudita è in programma nella oggi, domenica 21 gugno, alle ore 18:00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Claus. Manis e Figueiredo i guardalinee. Il quarto uomo designato è Rojas. Il Var Gallo, coadiuvato da Miranda e Pacheco. 

Dove vedere Spagna-Arabia Saudita in diretta tv

Spagna-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Arabia Saudita, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Spagna-Arabia Saudita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
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Le probabli scelte di de La Fuente e Donis

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Yeremi Pino; Oyarzabal.

A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Pedro Porro, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Alex Baena, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct. de La Fuente
Indisponibili: -.
Squalificati: -. 
Diffidati: -.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Alowais; Saud Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari; Abu Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari; Al Brikan.

A disposizione: Al-Kassar, Al-Aqidi, Lajami, Thakri, Kadesh, Yahya, Majrashi, Boushal, Al-Johani, Hejji, Nasser Al-Dawsari, Al-Ghnnam, Mandash, Al-Shehri, Al-Hamdanx. Ct: Donis 
Indisponibili: -. 
Squalificati: -. 
Diffidati: -. 

 

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Al via la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo il passo falso contro Capo Verde, la Spagna di de La Fuente, campione d'Europa in carica e tra le favorite per la vittoria finale, torna in campo contro l'Arabia Saudita, reduci dal pareggio con l'Uruguay di Bielsa. Grandissimo equilibrio, a ora, nel girone. Occhi puntati su Lamine Yamal, che ha smaltito completamente l'infortunio.

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Spagna-Arabia Saudita è in programma nella oggi, domenica 21 gugno, alle ore 18:00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Claus. Manis e Figueiredo i guardalinee. Il quarto uomo designato è Rojas. Il Var Gallo, coadiuvato da Miranda e Pacheco. 

Dove vedere Spagna-Arabia Saudita in diretta tv

Spagna-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Arabia Saudita, dove vederla in streaming

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