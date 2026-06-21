Dove vedere Spagna-Arabia Saudita, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2026 . Dopo il passo falso contro Capo Verde , la Spagna di de La Fuente, campione d'Europa in carica e tra le favorite per la vittoria finale, torna in campo contro l' Arabia Saudita , reduci dal pareggio con l'Uruguay di Bielsa. Grandissimo equilibrio, a ora, nel girone. Occhi puntati su Lamine Yamal , che ha smaltito completamente l'infortunio.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Spagna-Arabia Saudita, l'orario

Spagna-Arabia Saudita è in programma nella oggi, domenica 21 gugno, alle ore 18:00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il brasiliano Claus. Manis e Figueiredo i guardalinee. Il quarto uomo designato è Rojas. Il Var Gallo, coadiuvato da Miranda e Pacheco.

Dove vedere Spagna-Arabia Saudita in diretta tv

Spagna-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Spagna-Arabia Saudita, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Spagna-Arabia Saudita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.