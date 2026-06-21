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Dove vedere Uruguay-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Miami Stadium, valida per la seconda giornata del gruppo H: le probabili scelte di Bielsa e Brito
TagsMondialiCapo VerdeUruguay

Al via la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo il pareggio a sorpresa contro la Spagna, la sorpresa Capo Verde tornerà in campo contro una delle nazionali più titolate al Mondo, l'Uruguay. All'esordio, la Celeste di Marcelo Bielsa ha a sua volta pareggiato contro l'Arabia Saudita. Grandissimo equilibrio, a ora, nel girone. 

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Uruguay-Capo Verde, l'orario

Uruguay-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti nella notte italiana tra domenica 21 gugno e lunedì 22, all'Hard Rock Stadium di Miami, a mezzanotte. Il direttore di gara il norvegese Eskas. Engan e Bashevkin i guardalinee. Il quarto uomo sarà Tori Penso. Il Var Delajod, coadiuvato da Brisard Higler. 

Dove vedere Uruguay-Capo Verde in diretta tv

Uruguay-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Uruguay-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Uruguay-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabli scelte di Bielsa e Brito

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Ugarte, Bentancur, Valverde, Viñas; M. Araújo, Núñez. A disposizione: Rochet, Gimenez, De la Cruz, Pellistri, Mele, Martinez, Rodriguez, Aguirre, Piquerez, Bueno, Sanabria, Zalazar, Canobbio. Ct. Bielsa.

Indisponibili: R. Araujo, De Arrascaeta.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral; Pina; Mendes, Duarte, J. Monteiro, J. Cabral; D. Livramento. A disposizione: Stopira, Logan Costa, Paulo, Benchimol, Rodrigues, Rosa, L. Cabral, D. Duarte, Arcanjo, Santos, Pina, Pires, Ravela, Y. Semedo, Da Costa, W. Semedo. Ct: Brito.

Indisponibili: -. 

Squalificati: -. 

Diffidati: L. Cabral.

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Al via la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo il pareggio a sorpresa contro la Spagna, la sorpresa Capo Verde tornerà in campo contro una delle nazionali più titolate al Mondo, l'Uruguay. All'esordio, la Celeste di Marcelo Bielsa ha a sua volta pareggiato contro l'Arabia Saudita. Grandissimo equilibrio, a ora, nel girone. 

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Uruguay-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

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