Dove vedere Uruguay-Capo Verde, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Uruguay-Capo Verde, l'orario

Uruguay-Capo Verde è in programma negli Stati Uniti nella notte italiana tra domenica 21 gugno e lunedì 22, all'Hard Rock Stadium di Miami, a mezzanotte. Il direttore di gara il norvegese Eskas. Engan e Bashevkin i guardalinee. Il quarto uomo sarà Tori Penso. Il Var Delajod, coadiuvato da Brisard Higler.

Dove vedere Uruguay-Capo Verde in diretta tv

Uruguay-Capo Verde sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Uruguay-Capo Verde, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Uruguay-Capo Verde anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.