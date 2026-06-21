Dove vedere Nuova Zelanda-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Nuova Zelanda-Egitto, si torna in campo. Al BC Place Vancouver si gioca la gara valida per la seconda giornata del gruppo G, completato da Belgio e Iran. La Nuova Zelanda ha pareggiato 2-2 al debutto proprio contro l'Iran e anche l'Egitto ha conquistato un punto: 1-1 contro il Belgio. Scontato dire quanto lo scontro diretto pesi nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Nuova Zelanda-Egitto, l'orario
Nuova Zelanda-Egitto è in programma in Canada nella notte italana tra domenica 21 gugno e lunedì 22, alle ore 3, al BC Place Vancouver. L'iconica sede di Vancouver (capienza: 52.497 posti a sedere) è stata scelta per ospitare cinque partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.
Dove vedere Egitto-Nuova Zelanda in diretta tv
Nuova Zelanda-Egitto sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Nuova Zelanda-Egitto, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Nuova Zelanda-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Bazeley e Hassan
NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood. A disposizione: De Vries, Bindon, Garbett, Paulsen, Rufer, Pijnaker, Surman, Barbarouses, Waine, Randall, Woud, Thomas, Elliot, Bayliss, Smith, Old. Allenatore: Bazeley.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. A disposizione: El Shenawy, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Ha. Hassan, Hafez, Soliman, Lashin, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo, M. Alaa. Allenatore: Ho. Hassan.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Attia, Fatouh.
Nuova Zelanda-Egitto, si torna in campo. Al BC Place Vancouver si gioca la gara valida per la seconda giornata del gruppo G, completato da Belgio e Iran. La Nuova Zelanda ha pareggiato 2-2 al debutto proprio contro l'Iran e anche l'Egitto ha conquistato un punto: 1-1 contro il Belgio. Scontato dire quanto lo scontro diretto pesi nei giochi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.
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Nuova Zelanda-Egitto, l'orario
Nuova Zelanda-Egitto è in programma in Canada nella notte italana tra domenica 21 gugno e lunedì 22, alle ore 3, al BC Place Vancouver. L'iconica sede di Vancouver (capienza: 52.497 posti a sedere) è stata scelta per ospitare cinque partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.
Dove vedere Egitto-Nuova Zelanda in diretta tv
Nuova Zelanda-Egitto sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Nuova Zelanda-Egitto, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Nuova Zelanda-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.