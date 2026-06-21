Dove vedere Nuova Zelanda-Egitto, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Nuova Zelanda-Egitto, l'orario

Nuova Zelanda-Egitto è in programma in Canada nella notte italana tra domenica 21 gugno e lunedì 22, alle ore 3, al BC Place Vancouver. L'iconica sede di Vancouver (capienza: 52.497 posti a sedere) è stata scelta per ospitare cinque partite della fase a gironi, un incontro dei sedicesimi di finale e un incontro degli ottavi di finale.

Dove vedere Egitto-Nuova Zelanda in diretta tv

Nuova Zelanda-Egitto sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Nuova Zelanda-Egitto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta Nuova Zelanda-Egitto anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.