Katia Garcia dirigerà Tunisia-Olanda: terzo arbitro donna nella storia del Mondiale

Sarà Katia Garcia Mendoza la direttrice di gara di Tunisia-Olanda , partita valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Ufficiale la designazione arbitrale della FIFA per la gara che chiuderà il percorso degli Orange, attualmente a quota 4 nel gruppo F, dopo il pari con il Giappone all'esordio e il roboante successo con la Svezia. Katia Garcia è il terzo arbitro donna nella storia del Campionato del Mondo di calcio maschile .

Katia Garcia designata per Tunisia-Olanda: sarà il terzo arbitro donna nella storia dei Mondiali

Dopo Tori Penso e Stéphanie Frappart, toccherà a Katia Garcia calcare il prestigioso palcoscenico della Coppa del Mondo di calcio maschile. Terza donna a dirigere un incontro in questa competizione. Appuntamento fissato nella notte italiana tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con calcio d'inizio alle ore 01:00 al "Kansas City Stadium". In carriera, ha già arbitrato in amichevole il match Stati Uniti-Panama e adesso si prepara a compiere un passo importante per la sua carriera. Prima del fischietto messicano, la Penso ha fatto il suo debutto pochi giorni fa, dirigendo il confronto tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, e si ripeterà in occasione di Ecuador-Germania; la Frappart, invece, ha esordito in Qatar nella precedente edizione, arbitrando la partita Costa Rica-Germania il primo dicembre 2022.