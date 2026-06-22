Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Katia Garcia dirigerà Tunisia-Olanda: terzo arbitro donna nella storia del Mondiale

Ufficiale la designazione arbitrale in vista della sfida valida per la terza giornata del gruppo F
2 min
TagsKatia GarciaTunisia-OlandaMondiali 2026

Sarà Katia Garcia Mendoza la direttrice di gara di Tunisia-Olanda, partita valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Ufficiale la designazione arbitrale della FIFA per la gara che chiuderà il percorso degli Orange, attualmente a quota 4 nel gruppo F, dopo il pari con il Giappone all'esordio e il roboante successo con la Svezia. Katia Garcia è il terzo arbitro donna nella storia del Campionato del Mondo di calcio maschile.

Katia Garcia designata per Tunisia-Olanda: sarà il terzo arbitro donna nella storia dei Mondiali

Dopo Tori Penso e Stéphanie Frappart, toccherà a Katia Garcia calcare il prestigioso palcoscenico della Coppa del Mondo di calcio maschile. Terza donna a dirigere un incontro in questa competizione. Appuntamento fissato nella notte italiana tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con calcio d'inizio alle ore 01:00 al "Kansas City Stadium". In carriera, ha già arbitrato in amichevole il match Stati Uniti-Panama e adesso si prepara a compiere un passo importante per la sua carriera. Prima del fischietto messicano, la Penso ha fatto il suo debutto pochi giorni fa, dirigendo il confronto tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, e si ripeterà in occasione di Ecuador-Germania; la Frappart, invece, ha esordito in Qatar nella precedente edizione, arbitrando la partita Costa Rica-Germania il primo dicembre 2022.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Fifa, l'arbitro Artan sarà risarcitoMondiali, intervento storico del Var

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS