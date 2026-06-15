Vozinha ferma la Spagna e si commuove: "Avrei voluto che mia madre e i nonni fossero qui"

"Avrei voluto che i miei nonni e mia madre fossero qui". Vozinha , portiere di Capo Verde in grado di fermare la Spagna con le sue parate, ha dedicato un pensiero speciale alla sua famiglia al termine della gara d'esordio dei Mondiali. Nella quale è stato il protagonista assoluto.

Vozinha, commozione e lacrime

L'estremo difensore del Chavez, club della seconda divisione portoghese, ha risposto da campione agli attacchi spagnoli e al termine della gara non è riuscito a trattenere le lacrime, pensando ai nonni e alla madre. "Ho pianto perché sono cresciuto con i nonni, che hanno fatto tutto per me e per la mia vita, ma sono morti anni fa. Anche mia madre non è riuscita a essere qui a causa del visto, non siamo riusciti a trovare i soldi in tempo", ha detto il 40enne numero uno di Capo Verde.

Vozinha, boom sui social

Vozinha sta vivendo una storia incredibile. Sui social è passato in pochi istanti da 20.000 followers a più di due milioni di seguaci ed è stato premiato al termine della sfida con la Spagna come Mvp della gara. "Era sopraffatto dall'emozione - ha detto il ct Bubista - ma erano lacrime di resilienza. Ha molta esperienza e ha dato tanto per arrivare fino a qui. Di solito non mi piace commentare i singoli ma ha disputato una grande partita. È stato il migliore in campo, anche se siamo stati molto solidi in difesa e lui è lì per aiutare la squadra".