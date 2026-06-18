"Siamo tornati", i media inglesi applaudono la Nazionale ma c'è un reparto che preoccupa tutti

L' Inghilterra all'esordio in questo Mondiale supera le aspettative e si candida per un posto tra le favorite assolute per la vittoria finale del torneo. La partita di debutto contro la Croazia è andata oltre, con il 4-2 e una prestazione veramente convincente. Tanti i dubbi che hanno accompagnato la nomina di Tuchel come ct dell'Inghilterra, specialmente dai tifosi inglesi più tradizionali, ma il tedesco alla prima partita si è già scrollato di dosso un po' di polvere. In una partita che aveva un significato importante oltre al debutto, dato che fu proprio la Croazia nel 2018 a eliminare l'Inghilterra in semifinale e precludere alla nazionale dei Three Lions la finale del torneo più importante del mondo che manca dal '66, quando Bobby Moore alzò l'unico Mondiale degli inglesi. Quella semifinale dove Kane sprecò tante occasioni per il raddoppio, alcune eclatanti a porta vuota. Otto anni dopo è lo stesso Kane che trascina la nazionale inglese all'esordio con una doppietta e fa sognare .

Tuchel è l'uomo in più dell'Inghilterra: tifosi e media inglesi entusiasti

"Un'Inghilterra così non la vedevamo da anni": così la Bbc ha voluto elogiare l'Inghilterra dopo la prima partita di questo Mondiale. Questa nazionale che piano piano sta entrando nel cuore dei tifosi inglesi, nonostante i tanti scettici nel far sedere un tedesco sulla panchina dei Three Lions. Forse questo scetticismo nei confronti dell'allenatore potrebbe essere la chiave di volta di questo torneo, al quale l'Inghilterra arriva con molto meno peso nelle aspettative. Alla fine Tuchel si è rivelato l'uomo in più di questa squadra, e a confermarlo sono stati i suoi giocatori. Dopo la partita si è lamentato perché non si è potuto godere il momento dell'inno, che lui ancora non canta per rispetto, per via della marea di fotografi davanti a lui. Nel post partita Harry Kane ha raccontato di quanto successo nell'intervallo, con le squadre sul 2-2: "Ci ha detto 'Se dobbiamo perdere, facciamolo a modo nostro. Ma ora tornate in campo e mostrate al mondo quello che sapete fare'". Passano pochi minuti e Bellingham segna la rete del 3-2, spianando la strada all'Inghilterra.

L'Inghilterra fa sognare, ma restano le criticità in difesa

Serviva una serata del genere per accendere l'entusiasmo dei tifosi che ora ci credono. Una squadra che ha fatto divertire, un calcio spettacolare come forse non si era mai visto da una nazionale inglese, neanche dalla golden generation. Allo stesso tempo però, si è evidenziata un grande punto debole di questa squadra, il reparto difensivo. Tuchel a poche ore dall'esordio ha perso anche un punto fermo come Guehi, ma non è l'unica motivazione di questa fragilità. L'Inghilterra ha mostrato qualità offensive notevoli, soprattutto nel secondo tempo, ma le difficoltà difensive sono state evidenti, e i due gol subiti nel primo tempo ne sono la conferma. Nonostante l'entusiasmo per il grande successo, restano dunque le incognite difensive, che Tuchel sarà chiamato a migliorare nel corso del torneo.