Olanda, Koeman spiega la sostituzione di Malen: "Capisco che per lui sia difficile, ma questo è calcio di alto livello"

Donyell Malen finisce sotto i riflettori nonostante il largo successo dell'Olanda contro la Svezia nella fase a gironi del Mondiale . L'attaccante della Roma è stato infatti sostituito all'intervallo dal commissario tecnico Ronald Koeman , che nel post-partita ha spiegato le ragioni della scelta tattica. Intervenuto ai microfoni della NOS, il ct orange ha spiegato la scelta: "Il primo tempo si è concluso con una fase di gioco più debole, in parte perché la Svezia ha iniziato a giocare con quattro difensori. I nostri esterni continuavano a pressare il loro difensore centrale, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo. Di conseguenza, ci siamo trovati in seri guai un paio di volte ".

Koeman spiega la sostituzione di Malen: "Capisco sia difficile per lui, ma..."

Koeman ha poi chiarito che la sostituzione di Malen è stata legata soprattutto alla fase difensiva: "Anche questo è stato il motivo della sua sostituzione. Credo che Summerville sia migliore in fase difensiva. Parliamo spesso con i giocatori della necessità di riconoscere più rapidamente i cambiamenti in campo. Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello. Ci si aspetta una prestazione di squadra".

"Malen non è il capro espiatorio"

Nonostante il cambio all'intervallo, l'allenatore olandese ha escluso qualsiasi ridimensionamento del ruolo dell'ex Borussia Dortmund: "Donyell non è certo il capro espiatorio; forse tornerà a giocare da attaccante anche nella prossima partita. Brobbey ha avuto qualche piccolo problema al bicipite femorale". Parole di elogio, infine, per Summerville, autore di un ingresso convincente: "Penso che sia fantastico sulla fascia destra in diversi modi, sia da subentrato che da titolare. Cry porta velocità, ma è anche molto intelligente tra le linee e tiene bene il possesso palla. È un piacere vederlo giocare".