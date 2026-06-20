Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olanda, Koeman spiega la sostituzione di Malen: "Capisco che per lui sia difficile, ma questo è calcio di alto livello"

L'attaccante della Roma ha giocato solo un tempo nel 5-1 rifilato alla Svezia. Ed è ancora a secco al Mondiale
3 min
TagsOlandamalenKoeman
Olanda

Olanda

Tutte le notizie sulla squadra

Donyell Malen finisce sotto i riflettori nonostante il largo successo dell'Olanda contro la Svezia nella fase a gironi del Mondiale. L'attaccante della Roma è stato infatti sostituito all'intervallo dal commissario tecnico Ronald Koeman, che nel post-partita ha spiegato le ragioni della scelta tattica. Intervenuto ai microfoni della NOS, il ct orange ha spiegato la scelta: "Il primo tempo si è concluso con una fase di gioco più debole, in parte perché la Svezia ha iniziato a giocare con quattro difensori. I nostri esterni continuavano a pressare il loro difensore centrale, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo. Di conseguenza, ci siamo trovati in seri guai un paio di volte".

Koeman spiega la sostituzione di Malen: "Capisco sia difficile per lui, ma..."

Koeman ha poi chiarito che la sostituzione di Malen è stata legata soprattutto alla fase difensiva: "Anche questo è stato il motivo della sua sostituzione. Credo che Summerville sia migliore in fase difensiva. Parliamo spesso con i giocatori della necessità di riconoscere più rapidamente i cambiamenti in campo. Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello. Ci si aspetta una prestazione di squadra".

 

"Malen non è il capro espiatorio"

Nonostante il cambio all'intervallo, l'allenatore olandese ha escluso qualsiasi ridimensionamento del ruolo dell'ex Borussia Dortmund: "Donyell non è certo il capro espiatorio; forse tornerà a giocare da attaccante anche nella prossima partita. Brobbey ha avuto qualche piccolo problema al bicipite femorale". Parole di elogio, infine, per Summerville, autore di un ingresso convincente: "Penso che sia fantastico sulla fascia destra in diversi modi, sia da subentrato che da titolare. Cry porta velocità, ma è anche molto intelligente tra le linee e tiene bene il possesso palla. È un piacere vederlo giocare".

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olanda

Da non perdere

Mondiale 2026, il calendarioInfarto in diretta per Gago

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS