- 5'B. Brobbey (ass. : C. Gakpo)
- 17'B. Brobbey (ass. : D. Dumfries)
Olanda-Svezia diretta Mondiali: segui la partita di Malen, oggi LIVE
Olanda-Svezia, a voi. Malen sfida Gyökeres nella gara valida per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026. Nel match d'esordio l'Olanda è stata riacciuffata due volte del Giappone mentre la Svezia ha travolto con il finale di 5-1 la Tunisia. Gli uomini di Koeman cercano il sorpasso in classifica, quelli di Potter il pass per i sedicesimi di finale con una giornata di anticipo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:38
37' - Verbruggen salva ancora su Gyokeres
La Svezia è pienamente in partita: la squadra di Potter vuole rimettere in piedi il risultato e sta attaccando a testa bassa. Isak accende Gyokeres sulla sinistra, l'attaccante dell'Arsenal fa partire un destro a giro insidioso, ma Verbruggen respinge con una grande parata.
19:30
28' - Ayari spreca una grande occasione
Isak si libera e se ne va a centrocampo con una grande giocata, esterno profondo per Gyokeres che mette in mezzo un grande pallone per Ayari tutto solo: prova a stopparla con il petto, ma il pallone è molto forte e non riesce a controllarlo, rinvio dal fondo.
19:28
27' - La Svezia prova a reagire
La Svezia prova a reagire: imbucata di Bernhardsson per Ayari che tenta il cross in mezzo ma viene respinto da Van Dijk.
19:23
23' - Cooling break
Sul risultato di 2-0 per l'Olanda, prima pausa della partita per il cooling break.
19:18
17' - BROBBEY SHOW: FIRMA LA DOPPIETTA. OLANDA-SVEZIA 2-0
L'Olanda firma subito il raddoppio e porta ancora la firma di Brobbey: troppo ferma la difesa della Svezia, ne approfitta l'Olanda con Malen che centralmente allarga per Dumfries, ancora un altro cross rasoterra in mezzo per Brobbey che in spaccata la tocca quanto basta per segnare il 2-0.
19:12
11' - Si accende Malen
Triangolazione tra Dumfries e Malen con l'ex Inter che imbuca profondo per l'attaccante della Roma: cross lungo in mezzo per Gakpo che colpisce di testa ma non riesce a dare forza al pallone, facile presa del portiere.
19:08
8' - Verbruggen salva su Gyokeres
Reagisce subito la Svezia con il suo giocatore più pericoloso: Gyokeres si libera in area e fa partire un tiro forte sul primo palo, serve un grande intervento di Verbruggen per evitare il gol.
19:07
6' - BROBBEY SBLOCCA LA SFIDA, OLANDA-SVEZIA 1-0
L'Olanda passa subito in vantaggio con una grande azione: Brobbey appoggia per Reijnders che allarga verso sinistra per Gakpo tutto solo, cross rasoterra in mezzo all'area per Brobbey che anticipa Hien e da due passi la mette dentro.
19:01
1' - Inizia Olanda-Svezia
Inizia la sfida tra Olanda e Svezia, primo possesso palla della partita per la squadra di Koeman.
18:50
Squadre in campo per gli inni
Olanda e Svezia entrano in campo per il rito degli inni nazionali.
18:40
Il pronostico dei bookmakers per Olanda-Svezia
Un match che promette spettacolo con Malen protagonista: i pronostici dei bookmakers per la partita.
18:30
I numeri del pre partita
Olanda e Svezia si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi e si giocano il primo posto: tutti i dati del pre partita (Fonte: Opta).
18:20
Dove vedere Olanda-Svezia
Tutto pronto per la sfida tra Olanda e Svezia, valida per la seconda giornata della fase a gironi: info e canali per vedere la partita in tv.
18:10
Svezia, la formazione ufficiale
SVEZIA (3-1-4-2): Nordfelt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Karlstrom; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.
18:05
La formazione ufficiale dell'Olanda: Malen sulla fascia
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Granveberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.
18:00
Olanda-Svezia, alle 19 il calcio d'inizio
Il calcio d'inizio di Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026, è in programma alle 19 ore italiane.