Olanda-Svezia diretta Mondiali: segui la partita di Malen, oggi LIVE

Olanda-Svezia , a voi. Malen sfida Gyökeres nella gara valida per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026 . Nel match d'esordio l'Olanda è stata riacciuffata due volte del Giappone mentre la Svezia ha travolto con il finale di 5-1 la Tunisia. Gli uomini di Koeman cercano il sorpasso in classifica, quelli di Potter il pass per i sedicesimi di finale con una giornata di anticipo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

19:38

37' - Verbruggen salva ancora su Gyokeres

La Svezia è pienamente in partita: la squadra di Potter vuole rimettere in piedi il risultato e sta attaccando a testa bassa. Isak accende Gyokeres sulla sinistra, l'attaccante dell'Arsenal fa partire un destro a giro insidioso, ma Verbruggen respinge con una grande parata.

19:30

28' - Ayari spreca una grande occasione

Isak si libera e se ne va a centrocampo con una grande giocata, esterno profondo per Gyokeres che mette in mezzo un grande pallone per Ayari tutto solo: prova a stopparla con il petto, ma il pallone è molto forte e non riesce a controllarlo, rinvio dal fondo.

19:28

27' - La Svezia prova a reagire

La Svezia prova a reagire: imbucata di Bernhardsson per Ayari che tenta il cross in mezzo ma viene respinto da Van Dijk.