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sabato 20 giugno 2026
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Olanda
Olanda
  • 5'B. Brobbey (ass. : C. Gakpo)
  • 17'B. Brobbey (ass. : D. Dumfries)
Svezia
Svezia
    2 - 0
    39' 1° tempo
    Mondiali - 20.06.2026
    Houston Stadium

    Arbitro Michael Oliver
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Olanda
    2 - 0
    39' 1° tempo
    Svezia

    Olanda-Svezia diretta Mondiali: segui la partita di Malen, oggi LIVE

    Allo Houston Stadium la gara valida per la seconda giornata del gruppo F della Coppa del Mondo: aggiornamenti in tempo reale
    9 min
    TagsOlandaSveziaMondiali 2026
    Aggiorna

    Olanda-Svezia, a voi. Malen sfida Gyökeres nella gara valida per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026. Nel match d'esordio l'Olanda è stata riacciuffata due volte del Giappone mentre la Svezia ha travolto con il finale di 5-1 la Tunisia. Gli uomini di Koeman cercano il sorpasso in classifica, quelli di Potter il pass per i sedicesimi di finale con una giornata di anticipo. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

     
     

     

    19:38

    37' - Verbruggen salva ancora su Gyokeres

    La Svezia è pienamente in partita: la squadra di Potter vuole rimettere in piedi il risultato e sta attaccando a testa bassa. Isak accende Gyokeres sulla sinistra, l'attaccante dell'Arsenal fa partire un destro a giro insidioso, ma Verbruggen respinge con una grande parata.

    19:30

    28' - Ayari spreca una grande occasione

    Isak si libera e se ne va a centrocampo con una grande giocata, esterno profondo per Gyokeres che mette in mezzo un grande pallone per Ayari tutto solo: prova a stopparla con il petto, ma il pallone è molto forte e non riesce a controllarlo, rinvio dal fondo.

    19:28

    27' - La Svezia prova a reagire

    La Svezia prova a reagire: imbucata di Bernhardsson per Ayari che tenta il cross in mezzo ma viene respinto da Van Dijk.

    19:23

    23' - Cooling break

    Sul risultato di 2-0 per l'Olanda, prima pausa della partita per il cooling break.

    19:18

    17' - BROBBEY SHOW: FIRMA LA DOPPIETTA. OLANDA-SVEZIA 2-0

    L'Olanda firma subito il raddoppio e porta ancora la firma di Brobbey: troppo ferma la difesa della Svezia, ne approfitta l'Olanda con Malen che centralmente allarga per Dumfries, ancora un altro cross rasoterra in mezzo per Brobbey che in spaccata la tocca quanto basta per segnare il 2-0.

    19:12

    11' - Si accende Malen

    Triangolazione tra Dumfries e Malen con l'ex Inter che imbuca profondo per l'attaccante della Roma: cross lungo in mezzo per Gakpo che colpisce di testa ma non riesce a dare forza al pallone, facile presa del portiere.

    19:08

    8' - Verbruggen salva su Gyokeres

    Reagisce subito la Svezia con il suo giocatore più pericoloso: Gyokeres si libera in area  e fa partire un tiro forte sul primo palo, serve un grande intervento di Verbruggen per evitare il gol.

    19:07

    6' - BROBBEY SBLOCCA LA SFIDA, OLANDA-SVEZIA 1-0

    L'Olanda passa subito in vantaggio con una grande azione: Brobbey appoggia per Reijnders che allarga verso sinistra per Gakpo tutto solo, cross rasoterra in mezzo all'area per Brobbey che anticipa Hien e da due passi la mette dentro.

    19:01

    1' - Inizia Olanda-Svezia

    Inizia la sfida tra Olanda e Svezia, primo possesso palla della partita per la squadra di Koeman.

    18:50

    Squadre in campo per gli inni

    Olanda e Svezia entrano in campo per il rito degli inni nazionali.

    18:40

    Il pronostico dei bookmakers per Olanda-Svezia

    Un match che promette spettacolo con Malen protagonista: i pronostici dei bookmakers per la partita.

    18:30

    I numeri del pre partita

    Olanda e Svezia si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi e si giocano il primo posto: tutti i dati del pre partita (Fonte: Opta).

    18:20

    Dove vedere Olanda-Svezia

    Tutto pronto per la sfida tra Olanda e Svezia, valida per la seconda giornata della fase a gironi: info e canali per vedere la partita in tv.

    18:10

    Svezia, la formazione ufficiale

    SVEZIA (3-1-4-2): Nordfelt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Karlstrom; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.

    18:05

    La formazione ufficiale dell'Olanda: Malen sulla fascia

    OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Granveberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. 

    18:00

    Olanda-Svezia, alle 19 il calcio d'inizio

    Il calcio d'inizio di Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026, è in programma alle 19 ore italiane.

    Houston Stadium - Houston

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