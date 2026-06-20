Dove vedere Olanda-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone, torna in campo l'Olanda di Malen. La nazionale Oranje nella seconda giornata dei Mondiali 2026 affronterà la Svezia di Gyokeres, reduce dal successo per 5-1 contro la Tunisia, che è costata la panchina al commissario tecnico avvesario. Una gara già di importanza cruciale per quanto riguarda la classifica del gruppo F, che attualmente vede in testa proprio gli svedsi, con 3 punti: un successo garantirebbe il passaggio del turno. Un successo dell'Olanda, invece, permetterebbe il sorpasso sugli avversari.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Olanda-Svezia, l'orario
Olanda-Svezia è in programma sabato 20 gugno, alle ore 19:00, al Nrg Stadium di Houston negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. I guardalinee Burt e Malnwaring. Il quarto uomo Saf. Var Gillet, coadivuato da Bebeck e Toski.
Dove vedere Olanda-Svezia in diretta tv
Olanda-Svezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Olanda-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Olanda-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Koeman e Potter
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Granveberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.
A disposizione: Roefs, Geertruida, Ake, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Weghorst, Depay, Lang, Brobbey, Flekken. Ct: Koeman
Indisponibili: Q. Timber.
Squalificati: -.
Diffidati: Van De Ven, Summervile, Depay.
SVEZIA (3-5-2): Nordfelt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Karlstrom, Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.
A disposizione: Zetterstrom , H. Johansson, Svensson, Ekdal, Starfelt, Smith, Stroud, Bergvall, Sema, Svanberg, Zeneli, Elanga, Nilsson, Ali, V. Johansson. Ct: Potter.
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
Dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone, torna in campo l'Olanda di Malen. La nazionale Oranje nella seconda giornata dei Mondiali 2026 affronterà la Svezia di Gyokeres, reduce dal successo per 5-1 contro la Tunisia, che è costata la panchina al commissario tecnico avvesario. Una gara già di importanza cruciale per quanto riguarda la classifica del gruppo F, che attualmente vede in testa proprio gli svedsi, con 3 punti: un successo garantirebbe il passaggio del turno. Un successo dell'Olanda, invece, permetterebbe il sorpasso sugli avversari.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Olanda-Svezia, l'orario
Olanda-Svezia è in programma sabato 20 gugno, alle ore 19:00, al Nrg Stadium di Houston negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. I guardalinee Burt e Malnwaring. Il quarto uomo Saf. Var Gillet, coadivuato da Bebeck e Toski.
Dove vedere Olanda-Svezia in diretta tv
Olanda-Svezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Olanda-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Olanda-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.