Dove vedere Olanda-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Olanda-Svezia, l'orario

Olanda-Svezia è in programma sabato 20 gugno, alle ore 19:00, al Nrg Stadium di Houston negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà l'inglese Oliver. I guardalinee Burt e Malnwaring. Il quarto uomo Saf. Var Gillet, coadivuato da Bebeck e Toski.

Dove vedere Olanda-Svezia in diretta tv

Olanda-Svezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.

Olanda-Svezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Olanda-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.