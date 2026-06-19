Spagna, Borja Iglesias fermato dalla sicurezza: non lo riconoscono al rientro in ritiro

La Spagna è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro l'Arabia Saudita, in programma domenica alle 18, ma il rientro della Roja al lavoro è stato caratterizzato da un episodio tanto insolito quanto divertente. Protagonista, suo malgrado, Borja Iglesias, fermato dagli addetti alla sicurezza del centro sportivo di Chattanooga perché non era stato riconosciuto. Dopo il pareggio a reti inviolate contro Capo Verde, il commissario tecnico Luis de la Fuente aveva concesso ai suoi giocatori una giornata di riposo. L'attaccante del Celta Vigo ne aveva approfittato per trascorrere alcune ore di relax tra piscina e ristorante insieme alla compagna e ad alcuni amici, lontano dagli impegni del ritiro.