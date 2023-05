Bameyi, dubbi sull'età e sull'esistenza del suo club: giallo al Mondiale U20

Dopo un'ottima partenza con la vittoria sul Brasile l'Italia Under 20 cade contro la Nigeria . Gli azzurrini hanno infatti perso 2-0 contro la squadra africana subendo le reti nella ripresa e soffrendo particolarmente la fisicità degli avversari. Al termine del match, sono apparsi però alcuni dubbi sul capitano nigeriano Bameyi ...

Italia-Nigeria Mondiale Under 20: l'età e il club di Bameyi

Numerosi dubbi intorno alla figura di Bameyi, capitano della Nigeria Under 20, che tanto ha fatto bene nel match contro gli azzurrini. Il talento africano infatti sembrerebbe aver generato intorno a lui alcuni sospetti al termine del match. Il quesito più grande è attorno all'effettiva esistenza del suo club, lo "Yum Yum Fc", di cui non appare traccia nei documenti ufficiali della Federcalcio Nigeriana (NFF) e di cui sembra essere l'unico tesserato. L'altra domanda sorta dopo la partita è invece quella che riguarda la sua età: come fa un giocatore di 17 anni ad essere già capitano dell'under 20 ed esser stato convocato nell'under 23 e nella nazionale maggiore? La stampa se lo sta domandando...