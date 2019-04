Milan-Lazio, il dubbio nel finale: Rodriguez tocca il pallone, poi colpisce Milinkovic

SPAL-JUVENTUS

Kean e Floccari, reti regolari. Rischia Cuadrado

Non proprio una passeggiata, come si poteva pensare, ma non difficile la partita per l’internazionale Doveri. Ventinove falli fischiati e 7 ammoniti i numeri del suo pomeriggio.

Ribaltone Spal, Floccari rimanda la festa della Juventus

REGOLARE - Controllata l’azione del gol di Floccari: la Juve s’è lamentata per il controllo di Murgia, che poi servirà il pallone all’attaccante di Semplici: Valeri (al VAR) dà l’ok alla regolarità della rete. In effetti sembra più la parte alta della spalla destra a toccare il pallone che il braccio.

NO OFFSIDE - Regolare anche la rete di Kean: al momento del tiro di Cancelo, infatti, il Millennial è tenuto in gioco da Vicari.

DISCIPLINARE - Sette gli ammoniti, forse un po’ alta come cifra (quest’anno Doveri ne aveva fatti 9 in Parma-Torino): rischia un po’ Fares, che interviene con il piede teso su Cancelo, e Cuadrado, che infastidito dalla lunga trattenuta di Missiroli, sembra quasi reagire.