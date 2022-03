Roma-Vitesse, la moviola: Petrescu grazia Rasmussen, era doppio giallo

Roma-Vitesse 1-1, Arbitro: Petrescu (Romania). Voto: 5,5.

Scolastica e non del tutto sufficiente la direzione del romeno Petrescu, 39 anni, internazionale dal 2012 ma in 10 anni ancora senza gare nella fase a gironi della Champions. Rivedibile dal punto di vista disciplinare (Tronstad meritava il giallo su Pellegrini e Zaniolo nei primi minuti), probabilmente grazia Rasmussen dal secondo giallo. Per sua fortuna non ci sono episodi nelle due aree, l’unico contatto (Pellegrini-Openda) è di facile lettura.