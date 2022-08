Moviola Lazio-Bologna: Massimi non al top, ma ok rossi e il rigore

Partita molto complicata per Massimi (voto 6), forse anche sopra le sue possibilità: ha provato a tenerla (per questo 6), ma è caduto in tanti piccoli errori tecnici (falli, un angolo e rimesse invertite) e disciplinari (scusate, ma Rocchi non aveva detto basta sceneggiate?). Più dell’assistete che suo l’errore sul rosso a Maximiano, bene sul rigore e il rosso a Soumaoro, la chiude con 29 falli, 2 rossi e 6 ammoniti.

Lazio, Sarri: "All'intervallo sapevamo di ribaltare la partita" Errore e rosso Andiamo in ordine: Maximiano esce e con la mano destra prende il pallone fuori dall’area. Per arbitro e soprattutto assistente numero due, Scarpa, tutto regolare, ma non è così. Un errore grave. Ghersini al VAR richiama l’arbitro all’OFR anche perché si tratta di Dogso chiaro: Arnautovic è nella «probabilità di (...) guadagnare il controllo del pallone», oltre ad avere distanza dalla porta, direzione del gioco e posizione e numero di difendenti. In quest’ultimo caso, Patric - che è lì nei pressi - si tiene lontano dalle operazioni per agevolare l’uscita del suo portiere.