Moviola Empoli-Roma: Marinelli male su Akpa Akpro

Resta appena sotto la linea di galleggiamento Marinelli (voto 5), che non riesce a ritrovare il bandolo perso lo scorso anno in Venezia-Bologna. Vero, fischia il rigore su Ibañez (non difficile, eh?), ma la gestione (meglio, la non-decisione) del caso Akpa Akpro dimostra quanto possa essere “ingessato”. Il contrasto Cristante-Satriano è di gioco, non c’è gomitata: ok non dare rigore.