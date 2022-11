Moviola serie A, Fabbri a fatica in Milan-Spezia

A volte sembrava far fatica, anche in gare non così difficili: la porta a casa Fabbri, pur con qualche difficoltà, nonostante 8 gialli e un rosso. Ingenuo Giroud: ammonito nella rissa (strattona Holm), si toglie la maglia dopo il gol.

DA ANNULLARE

Ok annullare il 2-1 di Tonali: l’azione nasce da un fallo di Tomori su Nzola (destro sulla gamba sinistra) sfuggito a Fabbri, il VAR stavolta velocissimo nell’OFR (ma tutti quei giocatori dietro a commentare?).

SIMULAZIONE

Caldara si ferma in tempo, Messias si tuffa, giusta la simulazione: non c’è rigore.

REGOLARE MA...

Regolare la rete di Theo Hernandez, appena dietro la spalla di Kiwior. Il problema, semmai, sono i 4’16” ri review: possibile problema tecnico a Lissone.

VAR: BANTI 6,5

Fabbri dice a Theo Hernandez: «C’è un problema», vista la lunga revisione. Speriamo non sia dipeso da lui... Giusta la revisione sul gol di Tonali.

Milan-Spezia 2-1: decide Giroud. Rossoneri secondi

Empoli-Sassuolo 1-0

FELICIANI: VOTO 6

Esordio in A per Feliciani, 31 anni, da Roseto degli Abruzzi: buona personalità, nonostante sia ancora acerbo ha provato a metterci del suo. Chiude con 22 falli e 2 gialli.

PROTEZIONE

Tiro di Luperto, in area Gian Marco Ferrari alza il braccio sinistro a protezione. Vero, al momento dell’impatto, il non è ancora davanti alla faccia (sembra fuori dalla figura), ma il movimento è chiaro, giusto far proseguire (bene il VAR a supportare).

UN REBUS

Molto più complicato e sporco il secondo episodio: tocco all’indietro da Traore, che arriva un attimo prima di Ebuehi, il pallone arriva sul braccio destro di Ismajli che parte largo ma si sta chiu dendo dietro la schiena, pure se sembra abbracciarselo e portarselo…. via. Il tocco è netto, ma del tutto casuale: la punibilità sta nel mezzo.

NO RIGORE

Protesta molto Gian Marco Ferrari , ma non c’è tocco di mano punibile di Parisi sul suo colpo di testa.



VAR: PAIRETTO 6

Lascia le decisioni del campo, è già qualcosa…

Festa Empoli, Sassuolo ko

Salernitana-Cremonese 2-2

MARCHETTI: VOTO 6

Insufficiente la partita di Marchetti, al di là degli episodi specifici (che ci sono, come vedremo): poco sicuro, mai troppo deciso e mai troppo accettato dai giocatori (sembra quasi stizzito quando deve spiegare il perché della ripetizione del rigore).

DA RIGORE/1

Lovato calcia Tsadjout invece del pallone, c’è un tocco sulla gamba destra del giocatore della Cremonese che, onestamente è poca roba ma per come si è sviluppata l’azione, era da fischiare in campo.

DA RIGORE/2

Spiovente in area della Cremonese, Tsadjout (non c’è fallo di Piatek, i due si tengono reciprocamente) tocca il pallone con il braccio destro che si muove verso il pallone (particolare che si apprezza più nei replay che dal live). Anche qui, rigore che si poteva dare.

NETTO

Francamente male non vedere la ginocchiata di Fazio ai danni di Zanimacchia: Valeri questa volta lo richiama all’OFR, a Marchetti bastano due replay. Rigore netto. La ripetizione, spieghiamo: dal momento che Castagnetti (che segnerà) entra prima, il VAR controlla tutte le invasioni (encroachment) di tutti i giocatori, quella di Pirola vale la punibilità e dunque la ripetizione del rigore (infrazione contemporanea).

VAR: VALERI 6,5

Si perde, forse, due rigori, ma sul terzo ha merito doppio.

Salernitana-Cremonese, finale show: è 2-2