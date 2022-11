Milan-Spezia 0-0 diretta: via al match, rossoneri subito all'attacco

Fischio d'inizio di Fabbri, è iniziata la sfida di San Siro. Calcio d'inizio dello Spezia, ma il Milan si proietta subito in avanti sull'asse Theo-Leao: palla in mezzo e girata di Origi sul fondo,

20:42

Milan-Spezia, squadre in campo: arbitra Fabbri

Entrano in campo le squadre, è quasi tutto pronto per il via. Si giocherà agli ordini dell'arbitro Michael Fabbri. Milan nella consueta tenuta rossonera, Spezia in completo bianco.

20:40

Milan, porta chiusa nove volte in casa nel 2022

Lo Spezia è l'unica squadra d'Italia e dei principali campionati europei ad avere sempre perso e non aver ancora segnato un gol in trasferta. Di contro, dall'inizio del 2022 il Milan ha il primato italiano dei clean sheets casalinghi, ben nove: solo Liverpool e Real Sociedad (10) ne contano di più nei maggiori cinque campionati europei.

20:20

Milan, Meassias e Leao "ispirati" contro lo Spezia

Lo Spezia porta bene a due degli attaccanti rossoneri: contro i liguri infatti Junior Messias ha realizato la prima delle sue tre doppiette finora realizzate in carriera in Serie A, mentre per Rafa Leao gli Aquilotti sono la vittima preferita in Italia, con tre reti realizzate.

20:00

Il Napoli mette pressione al Milan: rossoneri a -9 dalla vetta

Il risultato del Napoli, vittorioso 2-1 in casa dell'Atalanta, mette ulteriore pressione al Milan, costretto a vincere per non predere ulteriore terreno dagli azzurri, ora a +9. In caso di successo i rossoneri si riapproprierebbero del secondo posto controsorpassando proprio la Dea, che al termine della scorsa giornata aveva scavalcato i rossoneri sconfitti dal Torino.

19:45

Milan-Spezia, le formazioni ufficiali

Rispetto alla partita contro il Salisburgo Pioli ripropone Gabbia in difesa al posto di Kjaer e abbassa Krunic a centrocampo al fianco di Bennacer. Sulla trequarti c'è Brahim Diaz, con Messias a destra preferito a Rebic. In attacco chance per Origi con Giroud a riposo. Ancora panchina per De Ketelaere. Nello Spezia subito titolare Daniel Maldini, alla prima da ex contro papà Paolo e contro il club che ne detiene ancora il cartellino.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Díaz, Leao; Origi. All.: S. Pioli.

Spezia (3-5-2): Dr?gowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; D. Maldini, Nzola. All.: L. Gotti.

19:42

Milan, dopo la festa Champions ritorna il campionato: a San Siro c'è la bestia nera Spezia

Archiviata con soddisfazione la prima fase della Champions League con l'obiettivo centrato della qualificazione agli ottavi di finale dopo nove anni di assenza, il Milan si rituffa sul campionato per dimenticare la sconfitta di Torino, la prima in trasferta in Serie A del 2022. A San Siro arriva lo Spezia, che evoca brutti ricordi per la rocambolesca sconfitta della scorsa stagione, ma la squadra di Pioli non può più sbagliare per non attardarsi troppo dalla vetta della classifica.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano