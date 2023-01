Roma-Bologna 1-0, la moviola: non è rigore su Ferguson, bravo Santoro

Gara di sostanza per Alberto Santoro, alla 9ª partita in serie A della carriera, la 5ª in questa stagione (già più partite di tutti gli anni precedenti): da gestire soprattutto le scintille di Arnautovic, con Mancini prima (ma i due si sono chiariti subito), con Zalewski poi. Legge molto bene tutti gli episodi più difficili in area. La chiude con 20 falli e 5 ammoniti.