Roma-Bologna 1-0, le pagelle: Tahirovic senza paura, Domiguez galleggia

Mourinho (all.) 6 (in panchina Foti)

La Roma lascia spazio al Bologna e prova a ripartire con aggressività. Ma arretra troppo nel finale, rischiando molto. Alla fine l’obiettivo è raggiunto. Per Foti quarta vittoria su quattro partite.

Rui Patricio 6

Una sola parata su un tiro centrale, qualche errore di posizione e un rinvio sbagliato.

Mancini 6

Ruvido su Arnautovic (che gli mette un dito in faccia), difende senza sbavature e prova anche qualche sortita in attacco.