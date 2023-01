Milan-Inter, la moviola: Maresca, brividi nei primi 2’. Che rischi in area

Iniziata con qualche affanno (Tomori su Dzeko è giallo pieno, poi magari bisogna gestire una partita intera ed eravamo al 2’) e qualche imprecisione (Acerbi prende il pallone e non Messias, che fallo è?). Poi però l’andamento del match agevola l’operato di Maresca, che finisce per portarla a casa con sbavature minime. Limitato anche l’uso dei cartellini: “solo” 5 (ma ne manca qualcuno, anche a Dimarco ad esempio), per ben 38 fischi (qui male davvero). Un paio di situazioni nelle due aree trattate alla stessa maniera (anche se non erano uguali). Giusto fermare Barella per la zuccata Dezeko-Tomori.