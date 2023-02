La moviola di Roma-Empoli 2-0: De Winter su Abraham non è rigore

ROMA - Prima volta con la Roma dell’arbitro abruzzese: la serata dell’Olimpico non presenta particolari criticità a Dionisi, che fischia in tutto 28 falli ed estrae un cartellino subito anche per dare un metro di valutazione negli episodi. Ne fa le spese Zalewski, che colpisce al volto Parisi.

Il fuorigioco di Abraham in principio di azione toglie i possibili dubbi su un rigore chiesto da El Shaarawy nel primo tempo, a stretto giro arriva il check da parte del Var - al monitor c’è Maresca - per rivedere il contatto in area tra De Winter e lo stesso Abraham. L’interpretazione, anche qui, è corretta. Nel secondo tempo vengono sanzionati Bove - intervento su Bandinelli - e Henderson, che trattiene l’attaccante inglese della Roma.