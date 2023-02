Moviola Juve-Nantes, disastro Pinheiro: mancano rigore e un’espulsione

Disastro Pinheiro, 35 anni, internazionale dal 2016, non un gran palmarès: era la sua prima in una gara ad eliminazione diretta, un po’ poco dopo 7 anni (una sola gara in Champions). Quel tocco di mano di Centonze è rigore, il resto sono cavilli da azzecca-garbugli. E poi, rivedibile da un punto di vista disciplinare: ne beneficiano Alex Sandro ad inizio gara e Bremer quando placca Mohamed a pallone lontano. Ma soprattutto Castelletto (diretto su Vlahovic in ripartenza, era già ammonito, poteva starci il secondo giallo).